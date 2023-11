Derksen: 'Ten Cate wijst trainerschap Ajax af om een heel vreemde reden'

Voordat John van ’t Schip werd aangesteld als nieuwe trainer van Ajax, is ook Henk ten Cate benaderd. Dat weet Johan Derksen woensdagavond te melden bij Vandaag Inside. Om een opvallende reden zou de 68-jarige Ten Cate hebben afgezien van de baan.

“Ik hoorde dat Henk ten Cate eerst was benaderd, omdat Johnny in die moeilijke situatie met zijn vrouw zat”, doelt Derksen op het recente overlijden van de vrouw van Van ’t Schip. “Henk heeft het niet gedaan, om een heel vreemde reden. Henk heeft een contract getekend: hij gaat de rol spelen van hoofdinspecteur in een politieserie, Sleepers, op Videoland. Tien afleveringen. Ja, dit is een serieus verhaal.”

Ten Cate speelde al eens in de de VPRO-serie in Freudesnaam en gaat zich dus nog nadrukkelijker richten op zijn carrière als acteur. Derksen denkt echter dat er nog een andere reden is waarom Ten Cate niet terugkeert naar de club waarvan hij trainer was in het seizoen 2006/07. “Ik denk dat Henk ook niet zo’n zin had, want hij heeft het spelersmateriaal gezien en ingeschat dat hij nooit vijfde wordt met dat zooitje.”

Volgens analist René van der Gijp zou echter nauwelijks sprake zijn van afbreukrisico voor de gelouterde trainer, die momenteel wel werkt als assistent-bondscoach van Aron Winter bij Suriname. “Iemand als Henk kan niet kapotgaan. Die heeft z’n cv al. Als het misgaat bij Ajax, gaat dat niet ten koste van hem.”

Video: ‘Henk ten Cate wees trainerschap Ajax af om rol in politieserie’