Eén speler is de gebeten hond bij PSV na openingstreffer Sevilla: 'Hoe staat hij te verdedigen?'

Voor PSV is de opdracht woensdagavond duidelijk: winnen van Sevilla en dan hopen dat Arsenal later op de avond z'n plicht doet tegen RC Lens. In dat geval zijn de Eindhovenaren zeker van overwintering in de Champions League. Maar dat het startbewijs voor de knock-outfase ligt vooralsnog niet binnen handbereik. De ploeg van trainer Peter Bosz kwam halverwege de eerste helft op achterstand. is het mikpunt van kritiek na de openingstreffer van Sergio Ramos.

PSV telde afgelopen zomer in een vroeg stadium van de transfermarkt veel geld neer voor de komst van Ricardo Pepi en Noa Lang en trok niet veel later ook de portemonnee om Jerdy Schouten naar Eindhoven te halen. Het bleef echter wachten op defensieve versterking. De defensie van de Eindhovenaren toonde zich vorig seizoen vooral in de grote wedstrijden kwetsbaar en daarom was de roep om nieuwe verdedigers luid te horen in de omgeving van het Philips Stadion. PSV haalde op Deadline Day weliswaar Armel Bella-Kotchap naar Eindhoven, maar de Duitser kampt al een tijdje met blessureleed en staat voorlopig nog wel aan de kant.

PSV-trainer Bosz doet om die reden al geruime tijd een beroep op Ramalho. De Braziliaan was in het afgelopen seizoen regelmatig het mikpunt van kritiek bij de aanhang en ook in de huidige jaargang allesbehalve onomstreden. Bosz heeft daarentegen al meermaals zijn vertrouwen in hem uitgesproken. Ramalho betaalde dat in de afgelopen weken terug met goede optredens, maar liet zich bij de openingstreffer van Sevilla verrassen. Ramos werd volledig over het hoofd gezien door Ramalho en zijn ploeggenoten en kon ongehinderd de 1-0 tegen de touwen lopen. Grote problemen dus voor PSV, dat vlak voor rust op een 2-0 achterstand leek te komen, maar gelukkig voor de bezoekers ging dat feestje niet door wegens hands.

