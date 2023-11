FC Twente verdient meer aan bier dan aan spelers: 'Zie je nergens in Europa'

FC Twente heeft het beste resultaat ooit behaald met een winst van zo’n vijf miljoen euro na belastingen. Qua resultaat doen de Tukkers het beter op de catering dan op het transferresultaat, dat slechts 3,8 miljoen euro in de plus eindigde op het gebied van transfers.

Maar in totaal is er van de gehele omzet van FC Twente liefst 10,5 miljoen euro opgehaald door de catering. “De fans hebben enorm veel gegeten en gedronken”, zei journalist Tom Knipping bij Voetbal International. “Ajax heeft een heel slecht contract met de Johan Cruijff Arena, daar wordt vrijwel niets verdiend. Dan zie je dat Ajax een enorme kans laat liggen ten opzichte van de Grolsch Veste.” Ook dat heeft bijgedragen aan de winst van FC Twente, die dus hoger is dan ooit.

“Zelfs in het Champions League-jaar hadden ze maar één of twee miljoen euro winst”, blikte Knipping terug op het afgelopen jaar. “Het is heel raar dat spelers meer overhoudt aan bier dan aan spelers. Dat zie ik nergens in Europa. Maar dat biedt ook perspectief voor FC Twente, dat als ze een beter transferresultaat halen, ze nog kunnen groeien. Maar ze halen relatief weinig op op de transfermarkt. Dat is atypisch voor een Nederlandse club.”

Dat FC Twente er financieel weer heel goed voorstaat na moeizame jaren, heeft vooral te maken met het gevoerde beleid. Knipping: “FC Twente heeft geen risico genomen met de salarissen of transfersommen. En ze hebben de tering naar nering gezet”, aldus Knipping, die ook de toekomst voor de Tukkers positief ziet, ondanks dat groeien binnen Nederland erg moeilijk wordt.

“Het ziet er positief uit, maar om de omzet van 40 miljoen euro te laten groeien, is lastig. Dat lijkt het maximum met alleen de Eredivisie en de beker, je moet echt een keer de groepsfase van Europees voetbal halen”, weet Knipping. “Er is een wachtlijst om het stadion in te komen. En in de tv-gelden zit nog rek.”