Fortuna Sittard verliest de verste uitwedstrijd van het seizoen

Sc Heerenveen heeft zich vanaf elf meter langs Fortuna Sittard geschoten. Waar Heerenveen en Sittard op de landkaart mijlenver uit elkaar liggen, ontliepen de ploegen elkaar op het veld niet zo veel. Het verschil op het scorebord werd gemaakt door Tom Haye. Twee keer mocht hij vanaf elf meter aanleggen en twee keer benutte hij zijn strafschop. Laat in de wedstrijd werd de score zelfs nog uitgebreid naar 3-0 door een doelpunt van Ion Nicolaescu.

Vanaf het begin van de wedstrijd wisselden prachtige acties en knullig balverlies elkaar af. Zo werd Pelle van Amersfoort al vroeg in de wedstrijd knap in stelling gebracht, maar zijn poging vloog over. Luttele minuten later kreeg Tijjani Noslin de bal zomaar in de voeten gespeeld. Gelukkig voor de Friezen kon Andries Noppert zijn schot keren.

Artikel gaat verder onder video

Het verloop van de eerste helft was vooral een aaneenrijging van ‘net-niet-momenten’. Alen Halilovic zag zijn kanonskogel gepakt worden door Noppert, Haye vuurde van afstand op de vuisten van Ivor Pandur en Ché Nunnely kopte een dot van een kans naast. Het leek erop dat de ploegen met de brilstand op het bord aan de thee zouden gaan, maar niets bleek minder waar.

Mitchell Dijks kreeg de bal op de arm in eigen zestien. Scheidsrechter Jeroen Manschot twijfelde geen seconde en wees naar de stip. De erg goed spelende Haye schoof de penalty koeltjes binnen: 1-0.

Direct na rust liet Fortuna Sittard even zien dat het niet voor een nederlaag naar Friesland was afgereisd. Kaj Sierhuis omspeelde Syb van Ottele en haalde uit, maar raakte de paal. Ook Inigo Cordoba was dichtbij de gelijkmaker. Hij kwam een teenlengte tekort om een lage voorzet binnen te tikken.

Het aanvallen kwam de Limburgers duur te staan. Na een razendsnelle counter van sc Heerenveen werd Osame Sarhaoui gevloerd in het strafschopgebied. Weer stonden Pandur en Haye oog in oog, weer werd het duel gewonnen door strafschopnemer: 2-0.

Na de 2-0 zocht Fortuna Sittard bij vlagen het strafschopgebied van de Friezen, maar echt gevaarlijk werd het niet. Noppert kon inzetten van onder meer Noslin en Cordoba keren. De voorsprong van sc Heerenveen kwam dan ook niet meer in gevaar en werd zelfs uitgebreid: Nicolaescu kreeg de bal mee na een fout van Rodrigo Guth, omspeelde Pandur en schoot hard en hoog binnen, 3-0.

De ploeg van Kees van Wonderen klimt daarmee naar de zevende positie op de ranglijst, terwijl Fortuna Sittard naar de tiende plaats zakt. Volgende week krijgt sc Heerenveen bezoek van Almere City en speelt Fortuna Sittard thuis tegen Vitesse.