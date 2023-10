FC Utrecht blijft ondanks gemiste strafschop van Halilovic onder de degradatiestreep

Fortuna Sittard en FC Utrecht hebben in hun onderlinge duel met 0-0 gelijkgespeeld. In een bijzonder matig duel waren de kansen schaars. Fortuna Sittard-speler kreeg vanaf elf meter de beste kans, maar zag zijn strafschop gestopt worden door FC Utrecht-doelman Vasilios Barkas.

Fortuna Sittard kwam dit seizoen pas in vier wedstrijden tot scoren. Het opende het seizoen met een knap 0-0 gelijkspel bij landskampioen Feyenoord en ook de 0-0 in het thuisduel tegen Ajax werd als een winstpunt gezien. Met vier nederlagen op een rij liep het vertrouwen wel een flinke deuk op, al troffen de Limburgers in deze reeks wel AZ, FC Twente en PSV. Tegenstander FC Utrecht kwam voor aanvang pas in drie wedstrijden tot scoren, maar putte juist wel het nodige vertrouwen uit de 4-3 overwinning vorige week op Ajax. Vorig seizoen eindigde de wedstrijd in 3-4 en vielen alle zeven treffers na zeventig minuten. Anastasios Douvikas maakte er destijds als invaller drie. De Griek speelt inmiddels bij Celta de Vigo in Spanje. Zijn goals worden node gemist in de Domstad.

De eerste helft liet zich het best samenvatten in twee acties van Halilovic. Eerst oogstte de Kroaat applaus voor een fraaie pass met de buitenkant van de voet. Bij zijn volgende balcontact schoot de middenvelder de bal zomaar over de zijlijn. Het was illustratief van hoe de beide ploegen speelden. Soms een fraaie aanval die dan eindigde met een zwakke eindpass. De beste kans voor Fortuna was nog een eigen inzet van Utrechter Hugo Novoa, die Barkas tot een redding dwong. Vlak voor de pauze kreeg FC Utrecht pas de eerste goede kans toen Zakaria Labyad een voorzet van Othmane Boussaid goed inkopte. Rodrigo Guth schoot zijn doelman Ivor Pandur te hulp door de bal vlak voor de doellijn weg te trappen.

Direct na de pauze werd de Limburgse improductiviteit nog maar eens onderstreept toen Kaj Sierhuis (hij hield Marko Lazetic buiten de basis) van dichtbij jammerlijk miste. Halilovic schoot luttele seconden later de bal tegen de arm van Can Bozdogan en scheidsrechter Bas Nijhuis wees terecht naar de penaltystip. Halilovic zag zijn elfmetertrap gekeerd worden door Barkas. De wedstrijd kabbelde voort. Er ontstond pas wat reuring toen ex-Fortuna Sittard-speler Mats Seuntjes, als vervanger van de geblesseerd geraakte Anthony Descotte, ruim tien minuten voor tijd zijn opwachting maakte en werd ontvangen met een fluitconcert. Beide ploegen kregen nog één goede kans. Invaller Jens Toornstra schoot namens de bezoekers van dichtbij over het Limburgse doel. De eveneens ingevallen Lazetic vond Barkas op zijn weg.

FC Utrecht blijft door het gelijkspel op de zestiende plek en kan dus niet uit de degradatiezone ontsnappen. Fortuna staat op de elfde plek. Komende week speelt Fortuna Sittard voor de KNVB Beker uit bij Sparta Nijkerk terwijl FC Utrecht bezoek krijgt van RKC Waalwijk.