Van der Vaart tipt Ajax: 'Meteen halen, ik krijg een Ihattaren-gevoel van hem'

Rafael van der Vaart denkt dat een toegevoegde waarde zou zijn voor Ajax. De 27-jarige middenvelder maakt vooralsnog een goed seizoen door bij Fortuna Sittard en zijn goede vorm is de analist van Studio Voetbal niet ontgaan.

Van der Vaart volgt Halilovic nauwgezet, want hij kent de speler en met name diens broer persoonlijk. Afgelopen zomer heeft Van der Vaart zijn best gedaan om Halilovic, na diens vertrek bij HNK Rijeka, terug te krijgen in Nederland. In het seizoen 2019/20 speelde Halilovic als huurling van AC Milan al voor sc Heerenveen.

Van der Vaart heeft Halilovic bij meerdere clubs aangeprezen. “Ja, dat klopt. Behalve bij Fortuna, haha. Het is echt waar: Halilovic belde me zelf een keer op, want ik heb zijn broer getraind bij Esbjerg. Halilovic belde me op, zei dat hij terug wilde naar Nederland en vroeg of ik hem een beetje kon helpen. Ik heb iedereen gebeld: Volendam, Vitesse…”

“Mislintat ook?”, vraagt presentator Sjoerd van Ramshorst lachend. Van der Vaart reageert: “Nou, als ik het voor het zeggen had bij Ajax, zou ik hem meteen halen. Dat meen ik oprecht. Hij moet wel nog wat fitter worden, dat snap ik. Ik probeerde hem aan een stage te helpen. Ik heb zelfs Pierre gebeld, die zei: ‘Laat maar komen.’”

Van Hooijdonk is commissaris bij NAC Breda, maar Halilovic wilde niet in de Keuken Kampioen Divisie spelen. “Verder zei iedereen ‘nee’. Excelsior heette hem wel welkom en liet hem twee dagen meetrainen. Dat ging top, Excelsior wilde hem hebben, maar toen kwam Fortuna via een andere weg en is hij daarheen gegaan. Ik ben heel blij voor hem. Je hebt bij hem een beetje het Ihattaren-gevoel: als je hem weet te raken… Het is een geweldige gozer.”