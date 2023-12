Huntelaar was compleet in tranen na weggepeste Ajax-speler

David Endt heeft een mooie anekdote gedeeld over Klaas-Jan Huntelaar. Na een afscheidsspeech van de voormalig teammanager van Ajax over Mauro Rosales in 2007, was er een bijzonder onderonsje met The Hunter.

“Ik herinner me er nog eentje over Mauro Rosales”, vertelde Endt in de Football is Life-podcast over zijn afscheidsspeeches bij Ajax, die hij altijd gaf bij spelers die vertrokken uit Amsterdam. “Die was echt weggepest door Henk ten Cate. Toen had ik een speech, waar tijdens ik het zelf een beetje te kwaad kreeg! Dat was heel diep en emotioneel. Het was een Argentijn, dus daar moet je anders over praten dan over iemand uit de achterhoek.”

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de woorden over Rosales, die hij aan het ophemelen was in zijn woorden, gebeurde er veel. “En toen ik vertelde dat hij Olympisch Kampioen was geworden, zag ik Ten Cate wegsluipen. Die wilde het allemaal niet horen”, vervolgde de voormalig teammanager van de Amsterdammers.

“Daarna ging ik naar mijn eigen kamertje. En in zo’n speech geef je wel veel van jezelf. Toen kwam Klaas-Jan Huntelaar, die pakte me vast en begon helemaal te grienen. Klaas had ook een speciale relatie met hem. Hij begon helemaal te huilen en dat moest ik toen ook. Stonden we daar in dat kleine kamertje”, blikte Endt terug.