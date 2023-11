Kassa rinkelt in Eindhoven: dit enorme bedrag verdiende PSV al in de Champions League

Het zijn fijne tijden voor PSV. Niet alleen staat de club dik bovenaan in de Eredivisie, ook is het met nog één wedstrijd voor de boeg al zeker van overwintering in de Champions League. Het succes in het miljardenbal is ook terug te zien op de bankrekening. De Eindhovenaren hebben dankzij hun prestaties al zeker vijftig miljoen euro verdiend.

De laatste deelname van PSV aan de Champions League vóór dit seizoen dateerde van 2018. De ploeg van toenmalig trainer Mark van Bommel werd destijds tijdens de loting voor de groepsfase gekoppeld aan FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale en was na zes wedstrijden al uitgespeeld in Europa. De Eindhovenaren waren er alles aan gelegen zich dit seizoen weer eens te plaatsen voor het miljardenbal. Dat lukte. Na zeges op Sturm Graz en Rangers FC in de voorrondes mocht de formatie van coach Peter Bosz zich opmaken voor een avontuur in het miljardenbal.

Plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Champions League leverde PSV al 30,4 miljoen euro op. Bosz en zijn spelers zagen tijdens de loting in augustus Arsenal, Sevilla en RC Lens als tegenstander uit de koker komen. Geen eenvoudige groep, maar wel eentje met perspectief. En dat blijkt. PSV won vooralsnog van RC Lens (1-0) en Sevilla (2-3) en speelde gelijk tegen diezelfde ploegen, respectievelijk 1-1 en 2-2. Met acht punten na vijf wedstrijden is PSV al zeker van overwintering in de Champions League. “De zeges op Sevilla en Lens in de groepsfase van het toernooi leveren 5,6 miljoen euro aan extra prijzengeld op”, schrijft het Eindhovens Dagblad. De gelijke spelen tegen die clubs 1,8 miljoen euro.

Overwinteren in het miljardenbal betekent al helemaal kassa voor de club uit Eindhoven. Naast een startbewijs voor de achtste finales krijgt het ook nog eens 9,6 miljoen euro extra aan UEFA-geld. “Aan recettes verdiende PSV dit seizoen ook al vele miljoenen: minimaal zes volle Philips Stadions leverden naar verwachting zo’n 8 miljoen euro op. Dat zet de teller op meer dan 55 miljoen euro en daar komt nog wel wat bij”, verwacht het ED. Denk dan aan inkomsten uit tv-rechten, een nabetaling van de UEFA en in de laatste groepswedstrijd tegen Arsenal valt er ook nog het een en ander te verdienen. “De bedragen zijn wel bruto, want PSV moet over de inkomsten belasting betalen en ook strijken met name de spelers van de club vele miljoenen aan premies op”, besluit het dagblad.