Krankzinnige Champions League-avond: deze clubs zijn net als PSV al zeker van overwintering

Na een memorabele Champions League-avond is het tijd om de balans op te maken. PSV boekte een spectaculaire zege op Sevilla en is dankzij de overwinning van Arsenal op RC Lens zeker van overwintering in het miljardenbal. Welke clubs hebben evenals de Eindhovenaren hun startbewijs voor de achtste finales al binnen?

Groep A

Manchester United leek woensdagavond uitstekende zaken te gaan doen in de strijd om overwintering in de Champions League, maar moest op bezoek bij Galatasaray uiteindelijk genoegen nemen met een punt. Daardoor kon FC Kopenhagen een grote stap zetten richting de volgende ronde, maar de Denen kwamen in de uitwedstrijd tegen Bayern München niet verder dan een 0-0 gelijkspel. De Duitsers verzekerden zich in de vorige speelronde al van een langer verblijf in het miljardenbal.

Groep B

Artikel gaat verder onder video

Arsenal heeft zich dankzij een 6-0 overwinning op RC Lens verzekerd van de groepswinst. PSV gaat als nummer twee naar de achtste finales. De nummers één en twee van groep B treffen elkaar op 12 december nog in Eindhoven, maar dat potje zal vooral om de eer gaan. PSV heeft uiteraard nog wel wat recht te zetten. In september verloren Peter Bosz en consorten kansloos met 4-0 in het Emirates Stadium.

Groep C

In groep C was Real Madrid al geplaatst voor de laatste zestien, maar moet Napoli nog vol aan de bak om ook na de jaarwisseling actief te zijn in de Champions League. De Napolitanen hadden woensdag in het Santiago Bernabéu hun deelname aan de achtste finales kunnen veiligstellen, maar moesten uiteindelijk toch weer hun meerdere erkennen in de recordwinnaar. Napoli opende al vroeg de score, maar dankzij treffers van Rodrygo en Jude Bellingham leidde Real halverwege de eerste helft met 2-1. Napoli maakte via André-Frank Zambo Anguissa na twee minuten voetballen in de tweede helft gelijk, maar Nico Paz en Joselu bezorgden Real Madrid uiteindelijk een 4-2 zege.

Real Madrid mag zich daardoor met nog één speelronde te gaan groepswinnaar noemen, terwijl de strijd om plek twee nog niet is beslist. De andere wedstrijd in groep C tussen Braga en Union Berlin eindigde namelijk in 1-1. Napoli bezet met zeven punten de tweede plek, Braga is met drie punten minder de nummer drie. Over twee weken vechten beide ploegen in het Diego Armando Maradona Stadion uit wie zich in navolging van Real Madrid verzekerd van een startbewijs voor de laatste zestien.

Groep D

Real Sociedad had het startbewijs voor de laatste zestien al binnen, maar zal dolgraag als groepswinnaar in de koker voor de loting van de achtste finales willen verdwijnen. De Spanjaarden lieten woensdagavond de uitgelezen kans liggen om Internazionale op drie punten achterstand te zetten. Ze kwamen op eigen veld tegen RB Salzburg niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Internazionale wist overigens niet te profiteren van het puntenverlies van Real Sociedad. De verliezend finalist van vorig seizoen pakte wel een spectaculair punt bij Benfica. De Portugezen leidden bij rust met 3-0, maar gaven die in de tweede helft helemaal uit handen: 3-3. Real Sociedad en Internazionale staan nu allebei op elf punten en gaan op 12 december tegen elkaar strijden om de groepswinst.

Groep E

Atlético Madrid en Lazio.

Groep F

Borussia Dortmund.

Groep G

Manchester City en RB Leipzig.

Groep H

FC Barcelona.

Geplaatst voor de achtste finales

Bayern München

Arsenal

PSV

Real Madrid

Real Sociedad

Internazionale

Atlético Madrid

Lazio

Borussia Dortmund

Manchester City

RB Leipzig

FC Barcelona