Mislintat-aansteller bij Ajax bekend: 'Zijn dagen lijken geteld'

Maurits Hendriks lijkt de hoofdverantwoordelijke te zijn geweest voor de aanstelling van Sven Mislintat. Chief Sports Officer (CSO) heeft een belangrijke rol gehad bij Ajax na het vertrek van Edwin van der Sar.

Dat blijkt uit een artikel dat dagblad Trouw schrijft naar aanleiding van het boek Ajax in crisis, van schrijver Menno de Galan. Hendriks dook volgens de ochtendkrant in het gat dat Van der Sar met zijn vertrek had laten vallen. “De ex-hockeycoach benoemde zichzelf tot ‘procesbegeleider’ bij de zoektocht naar een buitenlandse directeur voetbalzaken”, aldus Trouw op basis van het boek Ajax in crisis.

“Hendriks gelooft heilig in data en wilde van Ajax de meest innovatieve club van Nederland maken. Via een headhuntersbureau kwam hij uit bij een Duitser die net als hij dol was op grafieken en statistieken. Die zou dus niet aan impulsaankopen doen maar het wetenschappelijk aanpakken: Sven Mislintat.” Inmiddels is de Duitser alweer vertrokken uit de Johan Cruijff Arena, na een dramatisch uitgepakte transferzomer.

Hetzelfde geldt voor de door hem aangestelde trainer Maurice Steijn en Pier Eringa, maar daar zal het niet bij blijven. “Hendriks’ dagen lijken ook geteld”, weet het dagblad. Hem zou al een aantal keer zijn gevraagd om te vertrekken, maar vooralsnog wil hij van geen wijken weten. Van der Sar had overigens nog veel eerder willen vertrekken, maar Leen Meijaard (de voorganger van Eringa als voorzitter van de Raad van Commissarissen) heeft hem overgehaald om alsnog langer te blijven.