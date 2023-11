Oud-spits Feyenoord noemt grootste probleem voor Brobbey: ‘Dan is het moeilijk’

is na de ontmoeting tussen PSV en Ajax van afgelopen zondag mikpunt van kritiek. De spits schoot de Amsterdammers vlak voor rust weliswaar op voorsprong, maar liet in de eerste helft ook de ene na de andere opgelegde kans onbenut. Wat kan Brobbey doen om te zorgen dat hij in het vervolg niet meer faalt voor het doel? Roy Makaay voorziet de Oranje-international van tips.

Ajax baarde vorig jaar opzien door Brobbey definitief terug te halen. De spits had de recordkampioen een jaar eerder nog transfervrij ingeruild voor RB Leipzig. Het avontuur in Duitsland werd echter geen succes. Brobbey liet zich in eerste instantie voor een halfjaar verhuren aan zijn oude club, alvorens in de zomer van 2022 definitief terug te keren. Een onbetwiste basisspeler was hij vorig seizoen echter niet. De 21-jarige Amsterdammer scoorde desondanks dertien keer in de eredivisie.

In de huidige jaargang is Brobbey wél zeker van zijn plaats, maar vond hij pas drie keer het net (zijn doelpunt in de gestaakte wedstrijd tegen RKC Waalwijk niet meegerekend). De kersverse Oranje-international had afgelopen zondag in Eindhoven zijn doelpuntentotaal flink kunnen opkrikken, maar liet na PSV veel pijn te doen en de middag voor Ajax er een stuk makkelijker op te maken. Pierre van Hooijdonk en Marco van Basten toonden zich na die wedstrijd erg kritisch op Brobbey. Makaay voorziet hem daarentegen van tips. “Je moet altijd op de juiste plek staan, rustig blijven voor de goal en in balans blijven”, vertelt de oud-spits van onder meer Bayern München en Feyenoord in gesprek met de NOS.

“Op de juiste plek staan, dat heb je of dat heb je niet. De rest is allemaal te trainen”, vervolgt Makaay. Brobbey bewees afgelopen zondag in het Philips Stadion dat hij de kwaliteiten heeft om goed positie te kiezen. Bij de Ajax-aanvaller lijkt zijn balans het grootste probleem. Kenneth Perez viel zondag op dat Brobbey bij het afwerken regelmatig naar de grond gaat. “Hij is loeisterk en heel snel, maar hij is te vaak uit balans”, ziet ook Makaay. “Je ziet heel vaak dat hij valt na een schot. En dan is het moeilijk om de bal in de goede richting te krijgen. Hoe dat komt? Dat is moeilijk om van afstand te beoordelen, maar misschien is hij te wild en te gehaast.”

Brobbey krijgt donderdagavond een nieuwe kans. Ajax trapt om 20.00 uur af voor de inhaalwedstrijd tegen FC Volendam en de verwachting is dat Brobbey ‘gewoon’ een basisplaats heeft.