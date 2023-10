Kenneth Perez verbaast zich over Brobbey: 'Dat is een groot manco'

Kenneth Perez verbaast zich over de manier waarop afwerkt. De aanvaller van Ajax kreeg vooral in de eerste helft van de uitwedstrijd tegen PSV (5-2) de ene na de andere opgelegde kans, maar slaagde er slechts één keer in om te scoren. Het valt Perez op dat Brobbey vaak valt als hij wil afwerken.

De ontmoeting tussen PSV en Ajax - die in de eerste helft veel meer een topper was dan de meeste mensen in de aanloop hadden verwacht - was nog geen twee minuten oud toen Brobbey al een grote kans kreeg om namens de Amsterdammers de score te openen. Hij stuitte echter op Walter Benítez. Vlak na de openingstreffer van Branco van den Boomen had Brobbey de 0-2 voor het binnenschieten, maar hij kreeg ‘m er voor open doel niet in. “Alleen in de eerste helft hadden ze al drie of vier goals moeten maken. Ik heb een aantal weken geleden een Piero over het vallen na zijn afwerken gemaakt. Nou, dat was weer troef vandaag”, vertelt Perez zondagavond in Dit was het Weekend op ESPN.

Artikel gaat verder onder video

“Na elke afwerking viel hij gewoon om”, constateert Perez. “Dat betekent dat je toch niet helemaal in balans bent of te gehaast wil afwerken. Dit is half vallen in schaamte en half vallen in afwerken, denk ik”, zegt de Deense analist over de levensgrote kans van Brobbey op de tweede Amsterdamse treffer (zie screenshot onder artikel). De spits kreeg de bal op een presenteerblaadje van Kenneth Taylor en PSV-doelman Benítez was al gezien, maar hij slaagde er desondanks in de bal naast en in de tribune te schieten. Mario Been, evenals Perez aangeschoven, vraagt zich af of het vallen van Brobbey komt doordat hij alles in een ‘te hoge snelheid’ wil doen. “Ja, zeker”, stelt Perez. “Een goede afmaker neemt even een milliseconde de rust om af te werken, maar hij gaat in hetzelfde tempo door.”

Volgens de voormalig voetballer van onder meer Ajax, AZ en PSV is dat ‘een groot manco’ voor een spits. “Zeker als je dit soort kansen krijgt en je buitenspelers eigenlijk niks klaarmaken qua goals.” Perez constateert een groot verschil tussen Luuk de Jong en Brobbey. Eerstgenoemde zat lang niet in de wedstrijd, maar maakte vlak na rust de belangrijke 2-2. Bovendien is De Jong voor PSV meer dan een spits die doelpunten maakt. “De Jong maakt zijn goals wel, maar hij is ook belangrijk in zijn doorknoppen en al die dingen. Maar zijn buitenspelers maken ook wel goals. Brobbey was vandaag degene die de kansen kreeg om de marge in de eerste helft naar minimaal twee te tillen.”

Been denkt dat het ook te maken heeft met ‘een stukje jeugdigheid’. “En niet gepolijst. Hij doet alles op kracht en snelheid. Als hij alles op de hoogste snelheid doet, dan heeft hij niet het moment voor zichzelf om even de rust te vinden.”