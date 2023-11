Scheidsrechter grijpt plotseling in en legt duel tussen Den Bosch en Telstar op bizar moment stil

De wedstrijd tussen FC Den Bosch en Telstar in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdagavond tijdelijk stilgelegd. De bezoekers uit Velsen-Zuid kregen in Stadion De Vliert een strafschop, waarna scheidsrechter Michael Eijgelsheim de wedstrijd plotseling besloot stil te leggen.

Nadat FC Den Bosch al drie gele kaarten van scheidsrechter Eigelsheim had ontvangen, kregen de Brabaners in de 37e minuut van de wedstrijd tot overmaat van ramp ook nog een strafschop tegen. Op het moment dat Telstar deze strafschop wilde gaan nemen besloot de arbiter van dienst de wedstrijd plotseling te staken. De wedstrijd zou stilgelegd zijn wegens spreekkoren op de tribunes.

Volgens verslaggever Sinclair Bischop, die namens ESPN aanwezig is Stadion de Vliert, zou het vermoedelijk gaan om spreekoren richting de KNVB. Het is niet vaak gebeurd dat wedstrijden in de Nederlandse competitie zijn gestaakt wegens liederen richting de voetbalbond en/of arbitrage. Wat er in Den Bosch precies is geroepen is nog onbekend.