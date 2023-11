Thijs Dallinga doet schokkende onthulling over periode bij FC Groningen

heeft in zijn periode als voetballer bij FC Groningen nagedacht om te stoppen met voetballen. Dat vertelt de aanvaller, die deze week voor het eerst bij het Nederlands elftal zit, in gesprek met ESPN.

"Ik heb wel gesprekken gehad met mijn vader natuurlijk", zegt Dallinga, nadat hij door ESPN-verslaggever Milan van Dongen wordt gevraagd of hij in een moeilijke periode bij FC Groningen wel eens had getwijfeld of het allemaal zou lukken: "Omdat ik zo lang geblesseerd was en het plezier in het voetbal een beetje was verloren. Dan kom je op een punt dat het lastig en dat je jezelf afvraagt of je dit nog wel wil", geeft de spits van Toulouse eerlijk aan. "Uiteindelijk heb ik toch de juiste keuze gemaakt."

Via FC Groningen kwam de in Groningen geboren aanvaller bij Excelsior terecht in de Keuken Kampioen Divisie. Bij de Rotterdammers kende de aanvalsleider een fantastisch seizoen in de Eerste Divisie, waarna een transfer naar Toulouse volgde. In het zuiden van Frankrijk heeft de 23-jarige voetballer zijn draai volledig gevonden en presteert hij uitstekend. Achteraf is de aanvaller blij met de keuzes die hij in het verleden heeft gemaakt: "Het waren lastige momenten, maar ik heb er altijd alles voor gedaan. Uiteindelijk praat je er met je familie over en hebben we de goede keuze gemaakt."