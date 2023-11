Vaessen redt drie punten voor RKC met ingrepen in minuut 95

RKC Waalwijk heeft zaterdagavond de volle buit gepakt op bezoek bij PEC Zwolle. De ploeg van trainer Henk Fraser won met 1-2 dankzij goals van Filip Stevanovic en Chris Lokesa. Door de zege stijgt RKC naar de dertiende plek en daalt PEC naar de tiende plek.

In een interessante openingsfase, met kansen over en weer, sloeg RKC als eerste toe. Een scherp aangesneden voorzet van Denilho Cleonise bleek niet besteed aan Michiel Kramer, maar bij de tweede paal stond Stevanovic op de juiste plek om de bal binnen te werken.

Halverwege de eerste helft dacht Sam Kersten met een kopbal voor de 1-1 te zorgen, maar in de aanloop naar het doelpunt was sprake van buitenspel. Even daarna viel de gelijkmaker alsnog. Na een corner was de afvallende bal voor Dave van den Berg, die de bal op prachtige wijze uit de lucht nam en de linkerbovenhoek vond.

In de vijfde minuut van de tweede helft greep RKC weer de leiding. In de omschakeling werd een schot van Lokesa van richting veranderd, waardoor Jasper Schendelaar het antwoord schuldig moest blijven. PEC werd in minuut 95 nog zeer gevaarlijk, maar zag Etienne Vaessen tot tweemaal toe redding brengen. Thomas Lam en Zico Buurmeester vonden Vaessen op hun pad.