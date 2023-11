Verbazing over vlaggen op de F-Side tijdens Ajax - sc Heerenveen

In het stadion van Ajax hangen zondagmiddag enkele Palestijnse vlaggen. De vlaggen zijn opgehangen bij de vakken waar de fanatieke F-Side zit.

In ieder geval twee Palestijnse vlaggen zijn tijdens de wedstrijd tegen sc Heerenveen te zien. Ze hangen tussen andere supportersvlaggen van de fanatieke fans. De vlaggen dienen vermoedelijk als steunbetuiging aan de bevolking in Gaza, die gebukt gaat onder Israëlische bombardementen.

De vlaggen zorgen voor enige verbazing op sociale media, met name omdat een deel van de Ajax-supporters zich van oudsher meer identificeert met Israël. Zo zingen fans weleens 'wie niet springt die is geen jood' of liederen over de ‘superjoden’ in Israël. Ook zijn Israëlische vlaggen vaak te zien geweest in de Johan Cruijff ArenA.

Over de vermeende Joodse identiteit van Ajax maakte de Israëlische Nirit Peled de documentaire Superjews. Die is hier te bekijken. In gesprek met Het Parool lichtte hij zijn documentaire in 2014 toe.