Wat schiet Feyenoord op met een overwinning, gelijkspel of een nederlaag tegen Atlético?

Feyenoord moet dinsdagavond winnen van Atlético Madrid om overwintering in de Champions League in eigen hand te houden. Maar wat zijn de gevolgen van een gelijkspel of zelfs een nederlaag tegen de Spanjaarden? FCUpdate zet het voor je op een rijtje.

Feyenoord wint

Als Feyenoord dinsdag weet te winnen, komt de ploeg van trainer Arne Slot op negen punten uit vijf duels in groep E. Als Celtic er eerder op de dag in slaagt te winnen bij SS Lazio (aftrap 18.45 uur), dan zijn de Rotterdammers één speelronde voor het einde al verzekerd van een plek bij de bovenste twee en dus overwintering in het miljardenbal. Spelen de Italianen gelijk of winnen ze van de Schotten, dan valt de beslissing in dit scenario in de slotronde, als Feyenoord afreist naar Glasgow en Atlético thuis speelt tegen Lazio.

Check hier de stand in alle Champions League-groepen voorafgaand aan de vijfde speelronde

Feyenoord speelt gelijk

In dit scenario moet Feyenoord vrezen voor uitschakeling in de Champions League, zeker als Lazio wel weet te winnen van Celtic. Dat zou namelijk betekenen dat de Spanjaarden en de Italianen op de laatste speeldag in hun onderlinge duel allebei genoeg hebben aan een gelijkspel om door te gaan, waardoor Feyenoord niet meer hoger kan eindigen dan de derde plaats. Die geeft in ieder geval na de winterstop nog recht op een vervolg in de Europa League.

Feyenoord verliest

Als Feyenoord net als in Madrid (3-2 verlies) ook in eigen huis niet is opgewassen tegen Atlético, én Lazio wint van Celtic, dan is overwintering in de Champions League voor de Rotterdammers alvast uitgesloten. Wint Celtic vanavond echter in Rome, dan dreigt zelfs een nog grotere strop. Als Feyenoord op de slotdag namelijk ook in Glasgow het onderspit delft dan zouden de Rotterdammers zelfs nog helemaal onderaan kunnen eindigen en is de kampioen van Nederland dit seizoen na zes wedstrijden klaar in Europa.