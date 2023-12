Bart Vriends geniet: 'Een zeldzaam goede passer, met heel bijzondere mogelijkheden'

is gecharmeerd van . De verdediger van Sparta Rotterdam ziet zijn collega van PSV als een ‘zeldzaam goede passer’ en als een speler met ‘lef’. Vriends waardeert de opbouwende kwaliteiten en de aanvallende intenties van Boscagli.

Bij Studio Voetbal zegt Vriends dat de Fransman samen met Ismael Saibari de beste speler was tijdens Feyenoord – PSV. “Dat waren toevallig ook de twee doelpuntmakers. Ik kijk graag naar Boscagli, ik ben wel gecharmeerd van hem. Het is een zeldzaam goede passer. Internationaal zie je misschien weinig jongens met zijn postuur in het centrum van de verdediging, maar hij heeft wel heel bijzondere mogelijkheden aan de bal”, merkt Vriends op.

“Hij speelt heel veel vooruit, hij stelt uit, hij heeft lef”, somt de verdediger op. “Hij speelt bijna als een middenvelder. Misschien is Nederland de enige competitie waarin je je dat kunt permitteren, zeker als je zo dominant speelt als PSV. Het is fijn om dan een speler te hebben die zo vooruit durft te spelen. Het was ook een knappe kopbal, waarmee hij scoorde.”

Boscagli kreeg zondagavond ook complimenten bij Dit was het Weekend. Kees Kwakman vond hem ‘heel goed’ spelen; Kenneth Perez vond hem alleen tekortschieten in zijn handelen bij het tegendoelpunt van Santiago Giménez. Over zijn ontwikkeling in het algemeen was Perez goed te spreken. “Hij kwam als linksback en dat was een beetje lastig. Als centrale verdediger dachten we: nou, verdedigend, is dat wel goed genoeg? Nu ze een trainer hebben die het voetballende vermogen prevaleert – daardoor stond Schouten achter vandaag, die trouwens ook heel goed speelde – zie je dat dat een goede combi is.”