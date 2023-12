'Berghuis heeft spijt dat hij nooit met Slot heeft samengewerkt'

vindt het jammer dat hij nooit heeft samengewerkt met Feyenoord-trainer Arne Slot. In het jaar dat de oefenmeester naar De Kuip kwam, trok de buitenspeler naar aartsrivaal Ajax. Hoewel hij geen spijt heeft van die overstap, is het vermoeden wel dat hij baalt dat hij nooit met Slot heeft samengewerkt.

Dat denkt Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou althans in de rubriek Panenka. “Ik geloof niet dat Berghuis ooit spijt heeft gehad van zijn overstap naar Amsterdam, wel dat hij nooit met Arne Slot heeft gewerkt”, vertelde Mossou, die het ironisch vond. Volgens de journalist heeft Berghuis een hekel aan 'middelmatige trainers', die vooral op inzet hameren. “Dat denk ik echt. Dat is bij uitstek een trainer, waar hij wél van onder de indruk was geweest en met wie hij heel goed had kunnen samenwerken.”

Mossou vond het wel dapper en getuigen van lef dat Berghuis toch gewoon overstapte naar Ajax ruim twee jaar geleden. “Dat je dat in deze tijd van opgefokt gedoe gewoon durft. Ik weet dat ze dat in Rotterdam allemaal verschrikkelijk vonden en dat ze hem zien als een judas en wegloper, maar je hebt wel ballen als je dat doet. En dan is het mooi tragisch dat het dan vervolgens helemaal verkeerd uitpakt”, zei Mossou.

In het item wordt ook gevraagd naar de zwakke punten van Berghuis, die weleens schwalbes heeft gemaakt en zich ook op andere negatieve manieren heeft laten zien. “Ik kan een heel naar mannetje zijn”, stelt Mossou. “En hij heeft weleens hele gekke overtredingen gemaakt in het verleden. Hij kan wel eens kortsluiting hebben.”