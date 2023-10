Grote problemen voor Oranje en Koeman: deze spelers zijn er allemaal niet bij tegen Frankrijk en Griekenland

Het Nederlands elftal kan later deze week een grote stap richting deelname aan het EK in Duitsland zetten, maar dan moet het wel zonder een groot aantal sterkhouders zien te winnen van Frankrijk en Griekenland. FCUpdate.nl zet op een rijtje welke spelers Ronald Koeman allemaal moet missen.

Het zit Koeman nog niet bepaald mee tijdens zijn tweede termijn als bondscoach van het Nederlands elftal. De Groninger maakte in maart zijn rentree langs de lijn, maar zag in de aanloop naar het eerste EK-kwalificatieduel met Frankrijk een serieus aantal spelers uitvallen wegens een virusuitbraak. Hij kon bovendien geen beroep doen op Frenkie de Jong en de geschorste Denzel Dumfries. Het duel met Frankrijk werd er een om heel snel te vergeten. De Fransen waren veel te sterk en wonnen met 4-0.

Artikel gaat verder onder video

Oranje en Koeman hebben vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen de verliezend WK-finalist dus wat recht te zetten, maar het mag nu al met recht een stunt worden genoemd als dat lukt. De bondscoach moet in alle linies flink puzzelen. Koeman zei bij zijn presentatie begin dit kalenderjaar dat hij graag met een vaste eerste doelman wil werken, maar dat is hem nog niet gegund. Justin Bijlow moest wegens een blessure de interlands in september al aan zich voorbij laten gaan en is er ook deze week niet bij. Dat laatste geldt ook voor Mark Flekken. De Limburger, die in september onder de lat stond tegen Griekenland en Ierland, heeft zich ziek afgemeld.

Achterin kregen Oranje en Koeman in de voorbije weken meerdere tikken. Jurriën Timber komt al geruime tijd niet in actie, nadat hij in de eerste competitiewedstrijd van Arsenal geblesseerd was geraakt en uit onderzoek bleek dat hij een van zijn kruisbanden heeft gescheurd. Sven Botman staat inmiddels ook al even aan de kant met een knieblessure. Matthijs de Ligt is de derde centrale verdediger die de komende week niet van de partij is bij Oranje. Tyrell Malacia is al een paar maanden uit de roulatie. De vleugelverdediger van Manchester United kwam dit seizoen nog niet in actie.

Op het middenveld is het ontbreken van Frenkie de Jong een enorme aderlating. De smaakmaker van het Nederlands elftal viel een paar weken geleden geblesseerd uit bij FC Barcelona in de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo en staat nog wel even aan de kant. Koeman moet dus op zoek naar een nieuwe invulling van zijn middenveld, maar kan daarvoor in ieder geval geen beroep doen op Steven Berghuis. De Ajacied meldde zich maandag geblesseerd af bij de bondscoach. Ook Teun Koopmeiners moet verstek laten gaan. De middenvelder van Atalanta meldde zich maandag wel in Zeist, waar onderzoek uitwees dat hij niet wedstrijdfit is.

Voorin is het al helemaal puzzelen geblazen voor Koeman. De keuzeheer kan geen beroep doen op Memphis Depay, Cody Gakpo én Noa Lang. Memphis maakte onlangs in de Madrileense stadsderby tussen Atlético en Real weliswaar zijn rentree, maar raakte een paar dagen later op de training opnieuw geblesseerd. Gakpo viel vorige week geblesseerd uit bij Liverpool, terwijl Lang zich zondagmiddag in de uitwedstrijd van PSV bij Sparta al in de eerste helft moest laten vervangen. Peter Bosz sprak na afloop al de verwachting uit dat hij de interlands van Oranje niet zou halen.