Pech blijft Oranje achtervolgen: Koeman ziet nóg een speler wegvallen en heeft een vraagteken in zijn selectie

Het zit Oranje en Ronald Koeman niet mee in de aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Griekenland. Waar de bondscoach in een eerder stadium Frenkie de Jong, Memphis Depay, Matthijs de Ligt en Cody Gakpo al geblesseerd zag afhaken, moest hij zondagavond ook een streep zetten door de namen van Noa Lang en Mark Flekken.

Koeman maakte in maart zijn rentree als bondscoach van het Nederlands elftal, maar beleefde een week om heel snel te vergeten. Oranje werd in de aanloop naar het eerste EK-kwalificatieduel, op bezoek bij Frankrijk, getroffen door een virusuitbraak, waaronder onder meer Sven Botman, De Ligt en Gakpo niet konden afreizen naar Parijs. Koeman kon in het Parc des Princes bovendien geen beroep doen op Frenkie de Jong en de geschorste Denzel Dumfries. Dat bleek te veel van het goede: Oranje ging met 4-0 onderuit en kon de zure nasmaak van die nederlaag een paar dagen later tegen Gibraltar (3-0) niet tot nauwelijks van zich afspoelen.

Oranje herstelde zich in de afgelopen interlandperiode in september van de valse start in de kwalificatie. Het boekte een overtuigende overwinning op Griekenland (3-0) en versloeg Ierland met 1-2. De ploeg van Koeman kan deze week een volgende stap zetten richting deelname aan het EK in Duitsland, maar de bondscoach moet evenals in maart een flinke puzzel leggen. Koeman kan tegen Frankrijk en Griekenland géén beroep doen op Justin Bijlow, Frenkie de Jong, De Ligt, Memphis, Gakpo, Lang, Flekken én Berghuis. De laatstgenoemde ontbrak zondagmiddag al bij Ajax in de thuiswedstrijd tegen AZ en heeft zich wegens een blessure moeten afmelden voor het Nederlands elftal.

Het is bovendien de vraag of Koeman in de komende interlands een beroep kan doen op Teun Koopmeiners. De middenvelder van Atalanta komt maandagmiddag wel naar Zeist, 'maar onderzoek moet uitwijzen of hij wedstrijdfit is', staat in het persbericht van de KNVB. Koeman heeft Maatsen opgeroepen als vervanger van Berghuis. De vleugelverdediger was in september ook al van de partij, maar kwam toen niet in actie.