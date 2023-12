Clubwachter Elfrink over PSV'er: 'Dat is écht een gekke speler'

PSV heeft de hoop dat Hirving Lozano over ruim een week alweer inzetbaar is. De buitenspeler viel in de Champions League tegen Sevilla uit met een spierblessure, maar volgens clubwatcher Rik Elfrink hebben de Eindhovenaren de hoop dat hij tegen AZ op 17 december alweer inzetbaar is.

“Lang en Lozano liggen er nog wel even uit, maar Lozano is eerder terug dan Lang. Ik sluit niet uit dat hij tegen AZ een rol kan vervullen, vermoedelijk als invaller”, vertelde Elfrink in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. Tot die tijd kan ook Malik Tillman aan de linkerkant van de aanval uit de voeten. De Amerikaan maakt een bijzondere indruk op de journalist.

“Dat is écht een gekke speler”, glimlachte Elfrink. “Technisch is hij echt een goede speler, maar hij heeft iets flegmatieks over zich. Een beetje zoals Gastón Pereiro. Hij kan heel verrassend uit de hoek komen. Bij grote wedstrijden lijkt hij niet onder de indruk te zijn van dingen. Hij heeft zich al een keer verslapen, dat was niet zo’n handige actie. En als het moet, om bijvoorbeeld een 1-0 voorsprong te verdedigen, kun je Yorbe Vertessen ook inbrengen met z’n bliksemsnelheid aan de linkerflank.”

Tegen Feyenoord stond afgelopen week Vertessen in de basis en de Belg werd een half uur voor het einde vervangen door Tillman, die met Guus Til, Ismael Saibari en Isaac Babadi veel concurrentie heft voor de positie van nummer tien, zijn eigenlijke plek. Tillman speelde verdeeld over alle competities in totaal zestien wedstrijden in de formatie van Peter Bosz, waarin hij vijf goals maakte en vier assists liet noteren.