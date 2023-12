De Eretribune verbijsterd door Serdar Gözübüyük: ‘Dit is niet normaal, echt niet normaal’

In De Eretribune van ESPN is men zaterdagavond kritisch op Serdar Gözübüyük. Volgens onder anderen Marciano Vink ontnam de scheidsrechter FC Utrecht een strafschop in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (1-1).

FC Utrecht claimde in de dertiende minuut van de wedstrijd tevergeefs een strafschop. Nick Viergever werd in de zestien van RKC getorpedeerd door doelman Etienne Vaessen, maar Gözübüyük gaf FC Utrecht een hoekschop in plaats van een strafschop.

Artikel gaat verder onder video

Vink aanschouwt de beelden van het moment vol verbijstering. “Hij raakt niks. Ja, hij raakt de tegenstander. Maar hij raakt geen bal. Ik vond het best heftig dat hij gewoon liet doorspelen met een corner. Waarom is dit geen penalty? Ik begrijp hier niks van”, is de analist kritisch op de beslissing van Gözübüyük.

“Dit is niet normaal, echt niet normaal”, vult collega-analist Kees Luijckx aan. “Hier kan hij ook gewoon een rode kaart krijgen.” Presentator Jan Joost van Gangelen vindt ook dat FC Utrecht een strafschop had verdiend. “Jij vindt dit toch ook een penalty? Oké, gelukkig”, repliceert Vink Van Gangelen. “Ik ben heel benieuwd waarom hij hier geen penalty gaf”, besluit Vink.

© ESPN