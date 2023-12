Derksen weigert gast bij Vandaag Inside en kijkt naar Genee: 'Die komt er hier niet in'

Fidan Ekiz komt er niet in bij Vandaag Inside zolang Wilfred Genee nog actief is in de talkshow. De presentatrice werkt momenteel nog bij Op1, maar omdat dat programma binnenkort van de buis verdwijnt, werd ze gelinkt aan een bezoek in Vandaag Inside. Maar die deur gooide Derksen dicht, vermoedelijk door het conflict dat ze heeft met Genee.

Het wegvallen van Op1 werd vrijdagavond besproken in Vandaag Inside, waar ze een aantal vaste presentatoren graag zouden ontvangen in de talkshow zodra Op1 er definitief mee is gestopt. “Er zijn best een paar die we hier graag zien zitten”, zei Derksen in de talkshow. “Ik vind Sven Kockelmann en Fidan Ekiz goed en ik vind het jammer dat die twee weggaan.”

Kockelmann zou Derksen graag naar Vandaag Inside halen. “Sven is hier van harte welkom en Fidan komt er niet in”, zei Derksen, die daarna direct keek naar presentator Wilfred Genee. Die ligt overhoop met Ekiz, waardoor ze niet te zien zal zijn in de show. Bij De Oranjewinter is ze wél welkom, zei Hélène Hendriks wel direct in het programma. “Mag ik dan ook komen?”, glimlachte Derksen.

Derksen was ook teleurgesteld in het niveau dat de talkshow heeft laten zien. “Er was wel een categorie die naar die talkshow keek. Er waren toch nog wel vijf- à zeshonderdduizend mensen die ernaar keken om op de hoogte te blijven van de actualiteit”, zei Derksen. Maar dat had in zijn ogen ook beter gekund. “Ze moeten zich ook afvragen: ‘maakten wij niet dagelijks een saaie teleurstellende show met gasten die niks te melden hadden?' Dat was het ook, hé.” Anders dan Derksen vond René van der Gijp het presentatieduo Jort Kelder en Welmoed Sijtsma goed bij Op1.