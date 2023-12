Dost laat gezicht zien bij NEC: 'Dit was het mooiste moment van de afgelopen zes weken'

De overwinning op AZ van woensdagavond heeft voor N.E.C. een even mooi als emotioneel vervolg gekregen. De Nijmegenaren kregen vrijdagochtend over de vloer. Het was voor het eerst sinds de uitwedstrijd tegen AZ op 29 oktober, toen Dost in elkaar zakte en gereanimeerd moest worden, dat hij een bezoek bracht aan zijn club.

De ontmoeting tussen AZ en N.E.C. op 29 oktober naderde het laatste fluitsignaal toen Dost plots in elkaar zakte. De schrik was enorm bij iedereen die op dat moment in het stadion was, maar gelukkig verliep de reanimatie succesvol en volgde er al snel na de wedstrijd positief nieuws. Een paar dagen later bleek uit onderzoeken in het ziekenhuis dat Dost kampt met een ontstoken hartspier. Of de centrumspits nog terugkeert binnen de lijnen, is onduidelijk. Daar heeft N.E.C. het vrijdag ook niet met Dost over gehad. “Hij moet eerst herstellen van de ontsteking en de operatie. Bovendien is hij even ziek geweest, dus dat lichaam heeft wel wat te verduren gehad”, zegt N.E.C.-trainer Rogier Meijer in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Dost hield vrijdagochtend een speech, waarin hij volgens de krant vertelde ‘hoe hij de afgelopen tijd heeft ervaren’ en iedereen bedankte voor de steun. “Die speech was indrukwekkend. Ik vond het heel emotioneel, omdat we Bas voor het eerst weer hebben gezien”, vertelt Meijer. “Ik zag alleen maar knuffels en high fives tussen hem en zijn ploeggenoten. Er was veel applaus en respect. Iedereen is zo blij dat hij weer bij ons is.” Zodoende is het toch ook vooral de week van Dost. N.E.C. moest woensdagavond voor een paar minuten terug naar Alkmaar voor het restant van het op 29 oktober gestaakte treffen met AZ. De Nijmegenaren hielden de 1-2 voorsprong - mede mogelijk gemaakt door een goal én assist van Dost - vast en stapten met drie punten terug de bus in.

“Woensdag hebben we mede voor Bas gewonnen en komt zijn bezoek er zo kort achter aan”, aldus een ‘glunderende’ Meijer. “Dat is geweldig. Het geeft een positief gevoel dat we hem weer in de armen hebben kunnen sluiten en dat hij onderdeel is van het team. Dit was het mooiste moment van de afgelopen zes weken.” Dost maakte in de voorbije zomer transfervrij de overstap van FC Utrecht naar N.E.C. De boomlange spits kwam tot op heden acht keer in actie voor de Nijmegenaren. Hij scoorde drie keer en verzorgde twee assists.