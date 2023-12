Johan Derksen ziet fantastisch interview van Noa Vahle: 'Ze zet hem met de rug tegen de muur'

Johan Derksen is niet te spreken over het interview dat Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, woensdag hield met Noa Vahle. De Jong ontweek vragen over hoe de Nederlandse voetbalbond zou reageren op een WK in Saudi-Arabië.

Saudi-Arabië is de enige kandidaat voor het organiseren van het WK 2034, waar wegens de situatie rondom de mensenrechten in het land uit veel hoeken kritiek op is gekomen. Tijdens het WK in Qatar in 2022 gaf De Jong tegenover SBS-verslaggeefster Vahle aan dat Nederland niet op Saudi-Arabië zou gaan stemmen, maar dat wilde de secretaris-generaal van de KNVB niet herhalen.

Artikel gaat verder onder video

De Jong wil eerst afwachten hoe Saudi-Arabië het bid gaat indienen en wat daarin beschreven wordt, voordat hij een standpunt in gaat nemen. Derksen zag het interview van SBS en was niet te spreken over de houding van De Jong: "Die spelers van het Nederlands elftal hebben er schijt aan, al moeten ze in Noord-Korea spelen. Hem (De Jong, red.) interesseert het ook niet, hij moet de poen hebben. Ze hobbelen gewoon achter de FIFA aan. De Jong zegt echter zonder de woorden te gebruiken: deze mensenrechtenkwestie interesseert me niets."

Wat Derksen wel aanstond was de houding van Vahle in het interview met De Jong, die duidelijk wilde weten waarom de KNVB nu al niet een standpunt wilde innemen: "Ze zet hem meteen met de rug tegen de muur", concludeert De Snor.