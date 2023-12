Vandaag Inside-gast maakt geen indruk: 'De sfeer is minder als hij aan de bar zit'

Vandaag Inside draait uiteraard vooral om Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp, maar de gasten aan de bar hebben evengoed een belangrijk aandeel in de kwaliteit van de uitzending. Victor Vlam is van mening dat Merel Ek haar rol wat dat betreft een stuk beter invult dan Sam Hagens. Sterker nog, Vlam zou Ek weleens bij Genee, Derksen en Van der Gijp aan tafel willen zien zitten.

“Sam heeft de langste staat van dienst bij SBS; die werkt er al sinds 2018. Een paar jaar doet hij nu de politiek daar. Hij mocht van John (de Mol, red.) zelfs een talkshow presenteren: HLF8, maar inmiddels denk ik dat hij overschaduwd is door zijn vrouwelijke collega”, wordt Vlam door Mediacourant geciteerd in de podcast De Communicado’s. De mediacriticus is van mening dat Ek haar rol in Vandaag Inside een stuk beter en leuker invult dan Hagens. “Bij Vandaag Inside vind ik Ek echt een hele fijne verschijning. Het is namelijk gewoon echt altijd lachen als zij er zit. Er wordt weleens gezegd dat vrouwen niet passen bij Vandaag Inside. Nou, Ek samen met Hélène Hendriks, is hét voorbeeld van het feit dat dat niet waar is.”

Ek is journalist van beroep en werkt sinds begin 2022 als politiek verslaggever voor het programma Hart van Nederland. Sinds dat jaar is ze ook regelmatig te zien als bargast in Vandaag Inside. Vooral het afgelopen kalenderjaar wist ze haar stempel te drukken in het programma. Rond de Tweede Kamerverkiezingen was er een belangrijke rol voor haar weggelegd, waaronder in het Debat van Nederland op SBS6, dat werd geleid door Genee. Hagens is eveneens politiek verslaggever en schoof ook regelmatig aan in VI, maar Vlam kijkt toch liever naar Ek. “Ik vind Sam een uitstekende politiek duider. Niks mis mee, maar de sfeer is wel minder als hij aan de bar zit. Merel voegt echt wat toe.”

Vlam, door Mediacourant ‘VI-kenner’ genoemd, denkt dat Hagens zich inmiddels ‘zorgen’ moet gaan maken. “Voor Sam is het ergens wel echt heftig natuurlijk, want ze zijn wel concurrenten van elkaar. Het zijn collega’s, maar ook concurrenten van elkaar. Als zij het hartstikke goed doet, is dat wel een bedreiging voor hem.” Vlam stelt dat Ek prima aan tafel kan zitten bij Genee, Derksen en Van der Gijp. “Ik zou haar eigenlijk best wel die kans willen geven. Er wordt weleens gezegd dat de bar voor duiders is en de tafel voor opiniemakers, maar het zou volgens mij voor de sfeer best leuk zijn om Merel aan tafel te zetten.”