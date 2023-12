Noa Vahle ziet Ajax-speler scheldend spelerstunnel binnenlopen

Noa Vahle heeft na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en AEK Athene (3-1) 'een beetje scheldend' de spelerstunnel zien binnenlopen. De 28-jarige aanvaller was met twee doelpunten weliswaar de man van de wedstrijd, maar had ook reden om ontevreden te zijn over zijn eigen prestatie.

Akpom opende donderdagavond in de vijfde minuut de score namens Ajax en nam tien minuten na rust het laatste doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening. In het laatste halfuur kreeg hij diverse mogelijkheden om zijn hattrick te completeren, maar scherp in de afronding was hij niet meer.

Artikel gaat verder onder video

Daar baalde hij zelf ook van. "Akpom liep hier net de spelerstunnel in, een beetje scheldend. Vind je dat dan ook wel mooi?", vraagt Vahle na afloop namens Veronica aan Van 't Schip. "Ja, natuurlijk. Het is een spits. Hij ging drie keer alleen op de keeper af en had de bal misschien een keer breed moeten leggen. Dat gaat hij meenemen", stelt de Ajax-trainer.

Akpom zelf stond na afloop Vahle ook te woord. "Ik had met de bal (die hij had gekregen als hij een hattrick had gemaakt, red.) naar huis kunnen gaan. Hoewel ik blij ben met de overwinning, ben ik gefrustreerd over de laatste kansen. Daar oefen ik elke dag tijdens de training op. Wie weet de volgende wedstrijd."