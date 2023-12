Oranje-international maakt veel indruk bij Ajax: 'Dat zijn kwaliteiten die we niet heel veel zien'

was afgelopen week behoorlijk op dreef voor Ajax. De aanvaller kwam in het Europa League-duel met Olympique Marseille tweemaal tot scoren en verzorgde zondagmiddag op bezoek bij N.E.C. een fraaie assist voor de openingstreffer van Kristian Hlynsson. NOS-commentator Jeroen Elshoff is erg onder de indruk van wat Brobbey de laatste tijd laat zien.

Ajax baarde opzien door de Amsterdammer vorig jaar voor veel geld terug te halen. Brobbey was een jaar eerder nog transfervrij vertrokken naar RB Leipzig. Het avontuur in Duitsland werd echter geen succes. Brobbey keerde een halfjaar na zijn vertrek alweer op huurbasis terug bij Ajax, dat hem in de zomer van 2022 dus definitief terughaalde naar de Johan Cruijff ArenA. Waar Brobbey vorig seizoen zeker niet onomstreden was, is hij in de huidige jaargang niet uit de basiself weg te denken.

De centrumspits was desondanks onlangs het mikpunt van kritiek bij onder anderen Ronald Koeman en Marco van Basten. Zij verbaasden zich vooral over de handelswijze van Brobbey op het moment dat hij in scoringspositie kwam. Hij liet op bezoek bij PSV een aantal grote kansen liggen en in de praatprogramma’s werd volop besproken hoe dat nou kwam. Brobbey bleef in de tussentijd hard werken en de resultaten worden nu steeds beter zichtbaar. “Wat ik van Brobbey op dit moment zie… Dat gaat nu wel heel snel vind ik hoor in de stappen die hij maakt”, zegt Elshoff in de Voetbalpodcast van de NOS.

“Een paar weken geleden was het nog: is Brobbey wel goed genoeg?”, vervolgt Elshoff. Arno Vermeulen vraagt zich af of zijn collega niet iets te hard van stapel loopt. “We moeten altijd wachten. Je kent mijn mening van het wachten. Hij is nog superjong, doe maar rustig aan, want er komt straks ook wel weer een periode dat het minder gaat. Maar bij Brobbey zie ik nu kwaliteiten, ook bij die goal (tegen N.E.C., red.) dat hij zijn lichaam gebruikt en er langs gaat, die we niet heel veel zien”, aldus een lovende Elshoff.