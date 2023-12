Probleem voor Bosz bij PSV? 'Hoe lang blijft hij nog rustig?'

PSV-aanvaller maakt indruk in Eindhoven. Niet alleen binnen de lijnen met zijn veldspel is hij een belangrijke kracht voor Peter Bosz, maar zijn persoonlijkheid wordt als zeer positief uitgelegd. Daardoor wordt hij in de basis verwacht tegen Arsenal.

Algemeen Dagblad-journalist Maarten Wijffels hoorde intern goede geluiden over Pepi. “Hij wordt gezien als een leuke jongen, die goed bezig”, zei Wijffels in de voetbalpodcast van de ochtendkrant. Speeltijd tegen Arsenal is logisch voor Pepi. “Sommige spelers kunnen zelfs beter spelen, dan de spelers die weten dat ze nog een heel seizoen door moeten en tegen AZ de ongeslagen status moeten vasthouden. Je moet niet op acht posities tegelijk wisselen, maar op een paar plekken.”

Ook PSV-watcher Rik Elfrink weet dat het verstandig is van Bosz om te rouleren. “Binnen PSV vragen ze zich weleens af hoe lang de Amerikaans-Mexicaanse tweede spits nog rustig blijft, zo goed vinden ze hem”, schrijft hij in het Eindhovens Dagblad. Ook Elfrink is lovend over het karakter van de Amerikaan. “In Eindhoven presenteerde het 20-jarige talent zich tot nu toe als bescheiden en collegiaal. Geen moment klonk naar buiten toe ergernis over veelvraat De Jong. (…) Zacht buiten het veld, maar koel en wreed als het op afronden aankomt, zo typeert men hem bij PSV.”

Pepi Amerikaanse speler van het jaar

Pepi is ook ontzettend productief in de weinige speeltijd die hij krijgt. In 256 minuten maakte hij al vijf doelpunten in de hoofdmacht. Het leverde hem ook een nominatie op voor de verkiezing van beste Amerikaanse voetballer van het jaar. Folarin Balogun, Yunus Musah, Christian Pulisic en Matt Turner zijn de concurrenten van de PSV’er.