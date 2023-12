PSV-supporters woedend na bericht: 'Verwijder dit snel, jullie zijn helemaal gek geworden'

Supporters van PSV zijn niet te spreken over een item van Omroep Brabant, waarin de platte kar voor de rit door de stad bij een eventueel kampioenschap al opgepoetst wordt. De fans van de Eindhovense club zijn van mening dat dit veel te vroeg is gebeurd, aangezien de Eredivisie nog niet eens halverwege is.

Het bedrijf Kusters in Eindhoven levert de platte kar bij een eventueel kampioenschap van PSV en is maandag, na de fraaie 1-2 zege van de Brabanders bij Feyenoord, gaan kijken naar hoe de wagen er voor staat: "We gaan vandaag wel even kijken of alles nog compleet is", zo gaf een medewerker aan tegenover Omroep Brabant. "Dat is wel eerder dan verwacht.” Veel supporters van PSV balen echter van het nieuwsbericht, aangezien dit in de ogen van de aanhangers van de club veel te vroeg is gebeurd: "Dit kan uiteindelijk alleen maar tegen ons werken", schrijft een van de supporters op sociale media.

Andere fans van de Eindhovense club reageren nog wat harder onder het bericht van Omroep Brabant: "Jullie slaan de plank volledig mis. Geen enkele PSV-supporter wil het nu al hierover hebben, Met dit bericht weet je echt totaal niet wat er wel/niet speelt", schrijft een andere supporter.

Begrijp jij de geïrriteerde PSV-supporters? Laden... 83.8% Ja, het is niet handig om zoiets nu al te doen. 16.2% Nee, dit moet wegens het goede seizoen van PSV gewoon kunnen. 1671 stemmen