Rensch vindt deze analist soms te ver gaan: 'Veel te heftig'

Ajax-verdediger vindt de kritiek van Marco van Basten aan zijn adres behoorlijk stevig. San Marco bestempelde het spel van de rechtspoot als ‘niveau SC Cambuur’, maar volgens Rensch gaat dat veel te ver. Sowieso gaat hij weleens over de schreef, stelt de Ajacied.

“Marco is iemand die heel kritisch is en hij is niet snel tevreden”, reageert Rensch desgevraagd bij ESPN op de woorden van Van Basten. “Ik heb ook dingen gelezen die hij over spelers zegt, maar gewoon niet waar zijn. Het is Marco… Soms is die kritiek veel te heftig. Het is in elk geval nooit leuk om kritiek te krijgen en vooral dat soort kritiek niet. Maar je probeert er motivatie uit te halen.”

Artikel gaat verder onder video

De kritiek op Rensch was grotendeels al van even geleden, toen Ajax onderaan stond en Rensch ook vaak door het ijs zakte, erkende hij. “Als Ajax op de laatste plek staat, gaat er iets niet goed. Dat kan natuurlijk niet. Ook mijn prestaties waren niet goed genoeg”, stak hij de hand ook in eigen boezem. “Het was gewoon heel slecht. Het moest beter en dat wist ik zelf ook.”

Hoewel Rensch, die een tijdje als centrale verdediger speelde bij afwezigheid van Josip Sutalo, voor zijn eigen gevoel beter in het spelritme kwam, bleef de kritiek maar komen aan zijn adries. “Ik speelde een paar wedstrijden goed, maar de kritiek blééf maar komen. Soms is dat niet terecht. In Nederland is de kritiek altijd een beetje te heftig. Maar het is zoals het is", aldus de verdediger.