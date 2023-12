Gözübüyük schiet suggestie van Perez live op televisie af: ‘Dat zou heel gek zijn’

De competitiewedstrijd tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk werd zaterdagmiddag in de 44ste minuut kort gestaakt door scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Kenneth Perez had graag gezien dat de teams na de onderbreking meteen zouden beginnen aan de tweede helft, maar die suggestie werd live op televisie afgeschoten door Gözübüyük

Gözübüyük kende in de 44ste minuut een strafschop toe aan RKC, na hands van Mats Seuntjens. De inzet van Michiel Kramer werd gekeerd door Vasilios Barkas, waarna de spits van RKC ook de rebound miste. Kramer mocht de strafschop echter opnieuw nemen, omdat Barkas bij zijn redding te vroeg van de doellijn was gekomen. Nog voordat de spits op herhaling mocht, stuurde Gözübüyük de teams echter naar de kleedkamers, omdat er door de supporters van FC Utrecht een voorwerp op het veld was gegooid.

Na een klein kwartier werd de wedstrijd weer hervat. Kramer scoorde ditmaal wel vanaf elf meter, waarna er nog enkele minuten werden doorgespeeld en Gözübüyük voor de rust floot. Perez had liever niet opnieuw een onderbreking gezien, zo zei de Deense analist van ESPN tijdens de eerste onderbreking. “Ik stel voor, voor ons allemaal hier, dat de teams terugkomen, Kramer de penalty neemt en we meteen doorgaan met de tweede helft. Het zou toch heel gek zijn als je nu een kwartier binnen zit, vervolgens de penalty neemt en dan weer een kwartier binnen gaat zitten?”, aldus Perez. “Ik heb wel meer dingen te doen vandaag”, voegde hij daar gekscherend aan toe.

Hans Kraay junior stond Gözübüyük na een korte onderbreking op te wachten in de catacomben van Stadion Galdenwaard. “Mag ik één ding vragen? We gaan twee minuten spelen nog?”, vroeg de verslaggever aan de arbiter. “Ja, we gaan de penalty nemen en daarna rusten. We moeten naar binnen, we moeten de eerste helft volgens protocol afmaken”, antwoordde Gözübüyük