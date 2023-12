Valentijn Driessen onthult waar hij de pallet azijnzuur bewaart

Valentijn Driessen kreeg dinsdagavond een pallet vol met azijn cadeau in de uitzending van Vandaag Inside. In de populaire talkshow kwam Sinterklaas langs en nam behoorlijk wat cadeautjes mee, maar de journalist liet de meeste pakjes gewoon in de studio achter.

In de Kick-Offpodcast van De Telegraaf kwam het optreden van Sinterklaas in Vandaag Inside op 5 december ter sprake. “Als je nog wat wil, mijn auto staat nog vol”, grapte Driessen over de pallet vol met azijn die hij onder meer kreeg, omdat de journalist over het algemeen redelijk ‘zuur’ schrijft.

Artikel gaat verder onder video

De andere cadeaus liet hij wel achter. “Ik heb de cadeaus daar gelaten. Om eerlijk te zijn: ik dacht dat ze de cadeaus gewoon van de boekenstapel hadden geplukt. Dat ze zoiets hadden van: ‘Oh, Driessen zit er vanavond. Nou, hup. We hebben nog wat aardige boeken liggen.' Dus die heb ik daar allemaal gelaten. En die discobal heb ik daar ook gelaten.” Die laatste moest een glazen bol voorstellen, omdat Driessen vaak verkeerde voorspellingen doet.

Alleen de karrenvracht azijn nam hij wel mee, vertelde Driessen met een knipoog. “Ja, die staan allemaal in mijn wagen.” Mike Verweij kan er wel om lachen. “Die stond hij net op de parkeerplaats nog te atten.” Over het optreden van Sinterklaas in de talkshow was Driessen beduidend minder zuur. “Die was weer geweldig. Met dat paard. Ik heb echt blauw van het lachen gelegen.”