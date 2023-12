Vandaag Inside ziet nog maar drie opties voor Leonne Stentler bij Studio Sport Eredivisie

Bij Vandaag Inside is men nog altijd niet overtuigd van het nieuwe format van Studio Sport Eredivisie. Zondag kondigde Gert van ’t Hof de wedstrijden aan, soms in samenwerking met oud-voetbalster Leonne Stentler, en deed Stentler na afloop van enkele samenvattingen een analyse aan de hand van beelden.

Stentler is sinds enkele weken betrokken bij de uitzendingen op zondagavond. Bij Vandaag Inside klonk vanaf het eerste moment kritiek en die is nog niet verstomd. “Laten we hier vanavond even een beslissing nemen dat we daarmee stoppen, want het kan echt niet”, stelt René van der Gijp maandagavond. “Dat meisje zegt dan: ‘Kijk eens wat een mooie actie van Brobbey.’ Ja, dat had ik ook gezien. Maar het kan niet. Het is heel, heel, heel ongemakkelijk om naar te kijken, echt.”

Özcan Akyol vindt de bijdrages van Stentler ‘onnodig’ en volgens Johan Derksen ‘voegt ze niks toe. “Het is ook zonde voor dat meisje, om het haar nog drie of vier maanden te laten doen”, vult Van der Gijp aan. Akyol noemt Stentler een heel aardige vrouw en kent haar persoonlijk. “Analyses aan tafel doet ze goed, maar dit heeft geen toegevoegde waarde. Voor de samenvatting van Feyenoord – PSV zei ze dat PSV zomaar kon uitlopen naar tien punten en dat het spannend zou worden. Ja, dat wisten we al. Dat is niet haar schuld iemand heeft dat bedacht.”

Derksen vult aan: “Dit is gewoon een kunstje dat iemand van de redactie of een regisseur bedacht heeft. Het moet dan een vrouw zijn, dan ben je goed bezig. Van mij mag ze daar staan, ze hoeft niet weg ofzo, maar ze moet eens iets zeggen. Als je de vrijheid krijgt om op tv iets te zeggen, doe dat dan.” Van der Gijp ziet nog maar twee opties: “Of ze moet zelf zeggen dat het niet werkt, of ze moet in bescherming genomen worden. Dit gaat haar geen goed doen.” Volgens Derksen is er nog een derde mogelijkheid. “Wat ze wel kunnen doen, is haar laten presenteren.”