Verweij brengt acht Mislintat-aankopen in verband met Ajax-exit

Mike Verweij ziet het somber in voor acht van de twaalf spelers die afgelopen zomer door Sven Mislintat naar Ajax zijn gehaald. De Ajax-watcher van De Telegraaf denkt dat alleen Branco van den Boomen, Chuba Akpom, Diant Ramaj en Josip Sutalo een meerwaarde kunnen hebben.

In de podcast Kick-off spreekt Verweij de verwachting uit dat Ajax vroeg of laat afscheid zal nemen van Georges Mikautadze, Carlos Forbs, Gastón Ávila, Borna Sosa, Benjamin Tahirovic, Sivert Mannsverk, Anton Gaaei en Jakov Medic. "We hebben vanaf het begin geschreven dat er misschien maar twee, drie of vier spelers een meerwaarde kunnen hebben", begint hij.

Met Van den Boomen is John van 't Schip 'heel blij', denkt Verweij. "Hij is na de winterstop weer terug, dat zal Ajax wel helpen. Hij speelde in het begin alles onder van 't Schip. Hij zal blijven en kan een meerwaarde hebben. Akpom in de rol van pinchhitter kan ook een meerwaarde hebben. Ramaj is een aardige keeper. Ik vind hem wel klein. Hij had een goede redding tegen AEK Athene, maar heeft mij voor de rest nog niet heel erg kunnen bekoren. Hij heeft een goede trap, maar daar valt ook weer het een en ander op aan te merken. Maar hij is een jonge jongen die je een kans moet geven. Van Sutalo zeg je ook nog niet van: wow, heel imponerend. Daar houdt het denk ik wel mee op."

Van de meeste door Mislintat gehaalde spelers zou Ajax wel weer afscheid willen nemen, vermoedt Verweij. "Iemand vroeg me van de week of ze het bonnetje van Tahirovic nog hadden. Ik denk dat als ze dat soort jongens voor een goede prijs kwijt kunnen, ze dat ook zullen doen", aldus de journalist.

Valentijn Driessen stipt aan dat niet van iedere mislukte speler zomaar afscheid genomen kan worden. "Je moet ook een volwaardige selectie houden. Je ziet het nu met Tahirovic: nood breekt wet. Ajax heeft hem nu gewoon nodig omdat er niemand anders voor zijn rol is. Je kunt moeilijk iedereen eruit gooien omdat je ze niet mag of omdat je ze niet goed genoeg vindt. Dan zit je straks met een selectie van veertien man."