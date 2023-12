Wilfred Genee krijgt pijnlijk verwijt van Bridget Maasland, ook Derksen en Van der Gijp aangepakt

Wilfred Genee wordt verweten dat hij als presentator van Vandaag Inside 'jaloers' heeft gereageerd op het succes van Hélene Hendriks met het programma De Oranjezomer. In de BLVD Podcast krijgt Genee er onder meer van langs van Bridget Maasland.

Luuk Ikink merkt op dat er vanuit Vandaag Inside niet alleen maar met trots werd gekeken naar de prestaties van Hendriks met De Oranjezomer, dat Vandaag Inside in de zomer tijdelijk verving: “Ik had wel een beetje het idee dat ze misschien een beetje jaloers waren soms, de mannen van VI op Hélène", zegt Ikink. Tina Nijkamp, die de kijkcijfers van de programma's op TV analyseert, is het met hem eens: "In het begin van het seizoen had ik dat een beetje ook, want ja, er werd toch een beetje zuinigjes over gedaan. Zo van: oh ja, die Oranjezomer", zegt Nijkamp.

Het viel Nijkamp tevens ook op dat er weinig campagne werd gemaakt voor de nominatie van Hendriks voor de Televizier-Ring, waarna Maasland ook haar mening geeft: “Beetje kinderachtig, hè?", zegt de presentatrice van RTL Boulevard over Genee. "Ze laten zich wel kennen dan. Je zou dan echt trots moeten zijn."