Zomeraanwinst Ajax meldt belangstelling uit twee landen: ‘Maar ik hoop gewoon te blijven’

Hoewel er in de eerste seizoenshelft niet in is geslaagd om bij Ajax een basisplaats te veroveren, heeft hij over belangstelling weinig te klagen. De Engelsman vertelt in een uitgebreid interview met Voetbal International dat clubs uit Frankrijk en Engeland wel oren hebben naar zijn komst. Ajax telde afgelopen zomer ruim twaalf miljoen euro neer voor de komst van de aanvaller, die zelf niet de intentie heeft om deze maand al te vertrekken uit Amsterdam.

De nummer drie van het afgelopen seizoen in Nederland zocht in de zomer naar een concurrent voor Brian Brobbey. De Amsterdammer keerde in de zomer van 2022 definitief terug in de Johan Cruijff ArenA, maar was in het voorbije seizoen niet onomstreden. Ajax kwam uit bij Akpom. De hoofdstedelingen tastten diep in de buidel voor de komst van de Engelsman, die zich vorig seizoen nog had gekroond tot topscorer op het tweede niveau van Engeland. De verwachtingen in Amsterdam en omgeving waren hoog, maar het duurde een paar maanden voordat Akpom van waarde kon zijn voor zijn nieuwe werkgever.

De aanvaller heeft ondanks een moeilijke eerste periode in Nederland geen moment spijt gehad van zijn transfer. “Nee, totaal niet. Ik had ook bij Middlesbrough kunnen blijven, maar ik keek echt uit naar nieuwe uitdagingen in mijn carrière. Op mijn leeftijd moet je elke kans die je krijgt met beide handen grijpen”, vertelt Akpom. Hij hoefde afgelopen zomer niet lang na te denken toen Ajax bij hem aanklopte. “Als Ajax komt, is dat een fantastische kans die je eigenlijk niet kunt afwijzen. Ik was echt dolgelukkig toen ik hoorde van die interesse. Ik stond te trappelen om mezelf te laten zien bij zo’n grote club. Ik had daarvoor al met een aantal andere clubs gesproken, want Ajax kwam pas wat later voor me. Maar ik sprak erover met mijn agent en mijn familie en had echt het gevoel dat het een once in a lifetime opportunity was om een vijfjarig contract te tekenen bij Ajax, als 28-jarige speler.”

Akpom moest echter veel geduld hebben na zijn komst. Het duurde twee weken voordat hij zijn werkvergunning binnen had en zijn entree kon maken op het trainingsveld van Ajax. Pas na het vertrek van Maurice Steijn en de aanstelling van John van ’t Schip kreeg Akpom een serieuze kans en bewees hij wel degelijk van waarde te kunnen zijn voor dit Ajax. Een basisplaats zit er echter nog niet in. Brobbey krijgt voorlopig de voorkeur boven de zomeraankoop, wat niet betekent dat hij het alweer voor gezien houdt in Amsterdam. “Ik hoop gewoon te blijven. Er is belangstelling uit Frankrijk, uit Engeland, maar ik voel echt dat dit nog een succesverhaal kan worden voor mij bij Ajax. Ik moet gewoon gaan spelen. Alles wat ik nu toe gedaan heb is in gelimiteerde tijd geweest. Stel je voor dat ik alles zou gaan spelen, ik heb het gevoel dat ik dan echt een succesvolle tijd kan hebben hier.”