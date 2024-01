Ajax-captain Steven Bergwijn begint 2024 met geweldig nieuws

en Sem Smit verwachten in 2024 hun tweede kindje. De aanvoerder van Ajax en zijn partner hebben samen al een zoontje, Ayden, die zich dus mag verheugen op de komst van een broertje of zusje.

Dat maakt Smit bekend op Instagram. "Wij hebben een klein geheimpje bewaard..." schrijft ze bij een filmpje waarop de twee samen te zien zijn. Het wordt voor de 26-jarige Bergwijn alweer zijn derde kindje. Voor de geboorte van Ayden kreeg hij met zijn vorige partner Chloé Jay Lois ook al een zoon: Saint Stevie Isai.

Artikel gaat verder onder video

Met Chloé Jay was Bergwijn samen tot kort voor zijn vertrek naar Tottenham Hotspur, dat hem in de winter van 2020 overnam van PSV. Niet lang daarna werd duidelijk dat hij met Smit verder ging, inmiddels zijn de twee alweer anderhalf jaar terug in Nederland. Ajax telde in de zomer van 2021 immers ruim 31 miljoen euro neer om de international over te nemen van The Spurs.

Zijn Amsterdamse periode mag overigens nog geen onverdeeld succes genoemd worden. In zijn eerste seizoen eindigde Bergwijn met de Amsterdammers op de derde plaats in de Eredivisie. Dit seizoen werd hij in de zomer benoemd tot nieuwe aanvoerder na het vertrek van Dusan Tadic, maar stond de club zelfs even onderaan. Inmiddels is Ajax wel opgeklommen naar de vijfde plaats, maar vlak voor de winterstop volgde de dramatische bekeruitschakeling tegen de amateurs van USV Hercules. Bergwijn werd de afgelopen tijd meermaals in verband gebracht met een vertrek: zowel clubs uit Saudi-Arabië als Engeland zouden de aanvaller op de korrel hebben.