Opvallend: omstreden Mislintat-aankoop zit in de spelersraad van Ajax

maakt onderdeel uit van de spelersraad bij Ajax. Dat vertelt in een uitgebreid interview met Voetbal International. En dat is gerust opvallend te noemen. Sosa maakte op de slotdag van de afgelopen zomerse transferwindow de overstap van VfB Stuttgart naar Ajax. Niet veel later bleek uit onderzoek van de NOS dat toenmalig technisch directeur Sven Mislintat de Kroaat mogelijk via een zakenpartner naar Amsterdam heeft gehaald.

Ajax besloot een hectische transferzomer met de komst van Sosa. Toenmalig trainer Maurice Steijn achtte het op de valreep toch nog nodig om een nieuwe linksback aan de selectie toe te voegen. Steijn had weliswaar al de beschikking over Owen Wijndal en Anass Salah-Eddine, maar beiden hadden tijdens de voorbereiding en in de eerste wedstrijden van het seizoen geen onbetwiste indruk achtergelaten. Steijn zelf had zijn zinnen naar verluidt gezet op Nicolas Tagliafico, maar Mislintat besloot om Sosa naar Amsterdam te halen.

De vleugelverdediger verzorgde bij zijn debuut tegen FC Twente (3-1 nederlaag) meteen een assist, maar ook hij kon niet ontsnappen aan de malaise in Amsterdam, zowel binnen als buiten de lijnen. Hij kwam zelfs in het middelpunt van de aandacht te staan toen de NOS een onderzoek publiceerde waaruit bleek dat Mislintat hem via een zakenpartner naar de Johan Cruijff ArenA heeft gehaald. Sosa verloor vervolgens zijn basisplaats en is er ook onder John van ’t Schip vooralsnog niet in geslaagd een vaste plek in het elftal te veroveren.

De Kroaat heeft desondanks een belangrijke rol bij Ajax, blijkt uit het interview van Bergwijn. “We hebben meerdere leiders bij Ajax, samen organiseren we ook dingen om een nog beter team te worden. Laatst zijn we nog met zijn allen uit eten gegaan, dan leer je elkaar ook buiten het veld kennen en zie je echt een andere kant van iemand”, vertelt de aanvoerder. “Dat regelen we als spelersraad. Die moest in de zomer helemaal vernieuwd worden, maar is nu weer compleet. Ik zit daarin met Steven Berghuis, Remko Pasveer, Devyne Rensch, Borna Sosa en Jordan Henderson zit er nu ook bij.” Henderson moet zijn debuut voor Ajax nog maken, maar volgens Bergwijn is het gezien diens ervaring ‘logisch’ dat hij meteen is toegevoegd aan de spelersraad.

En misschien is ervaring ook wel de reden dat Sosa erbij zit. De Kroaat is weliswaar ‘pas’ 26 jaar, maar speelde wel 115 wedstrijden voor VfB Stuttgart. Ook droeg hij vooralsnog achttien keer het shirt van zijn land. Voor Ajax kwam hij tot op heden dertien keer in actie, goed voor vier assists. Sosa had in de eerste wedstrijd na de winterstop tegen Go Ahead Eagles nog een basisplaats, maar nadat hij het thuisduel met RKC moest missen wegens een blessure, bleef hij op bezoek hij Heracles Almelo negentig minuten op de bank. Van ’t Schip vertelde tijdens de voorbereiding op de tweede seizoenshelft nog dat hij meer verwacht van de vleugelverdediger.