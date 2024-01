Van ’t Schip: ‘Van hem verwachten we nu meer en willen we ook meer zien’

Ajax-trainer John van ’t Schip verwacht meer van . De vleugelverdediger maakte afgelopen zomer de overstap van VfB Stuttgart naar de Nederlandse recordkampioen, maar is er in Amsterdam nog niet in geslaagd een vaste basisplaats te veroveren. Van ’t Schip hoopt dat Sosa zich in de tweede seizoenshelft meer kan laten gelden.

Rond de persoon van Sosa is het in de eerste seizoenshelft eigenlijk geen moment écht rustig geweest. Ajax baarde op de laatste dag van de zomerse transferwindow opzien door nog acht miljoen euro neer te tellen voor de komst van de Kroaat. Ajax had niet lang ervoor al meer dan tien miljoen euro betaald voor Gaston Ávila, die bij zijn debuut in wit-rood-wit op de linksbackpositie speelde. Bovendien had Maurice Steijn met Anass Salah-Eddine nóg een linkervleugelverdediger tot zijn beschikking. Na de 0-1 nederlaag tegen Ludogorets in de play-offs van de Europa League wilde de toenmalig trainer er alsnog een extra linksback bij. Die kreeg hij in de persoon van Sosa.

Om de Kroatische verdediger was al snel veel te doen. Uit onderzoek van de NOS bleek dat Sven Mislintat Sosa via een zakenpartner naar Ajax had gehaald. Mislintat werd na de voor Ajax dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord ontslagen en Sosa kwam nog maar sporadisch in actie. Ook onder Van ’t Schip is het hem niet gelukt om een vaste basisplaats af te dwingen. “Van Sosa verwachten we nu meer en willen we ook meer zien”, wordt Van ’t Schip geciteerd door de NOS. Van de interim-hoofdtrainer kreeg de Kroaat alleen tegen Almere City, Olympique Marseille, AEK Athene en PEC Zwolle een basisplaats. Tegen Almere City en PEC Zwolle werd hij al in de rust gewisseld. “Het is een jongen die op het laatste moment binnenkwam en dan kost het toch wat tijd. Hopelijk kan hij nu in een wat rustigere werkomgeving meer laten zien”, zegt Van ’t Schip.

Sosa zelf had ongetwijfeld meer verwacht van zijn eerste half jaar in Amsterdam. Dat geldt ook voor achterban van Ajax. Sosa gaf vorig seizoen nog zeven assists in de Bundesliga en is een vast gezicht in de Kroatische nationale ploeg. “Ik kwam als een speler van het nationale team en, zeker met het WK in gedachten, waren de verwachtingen misschien hoger dan voor andere spelers”, vertelt Sosa. “Maar de situatie waarin we verkeerden was lastig. Ik kwam binnen tijdens de slechtste start ooit van Ajax. Ik kwam in een nieuwe omgeving en dan duurt het sowieso even om te aarden. In de situatie waarin we zaten was dat misschien nog wel moeilijker.”

Sosa vertelt in hetzelfde interview met de NOS dat hij na de commotie rond de totstandkoming van zijn transfer en het ontslag van Mislintat overwoog om vroegtijdig te vertrekken uit Amsterdam.