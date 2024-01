‘Toen Mislintat vertrok, werd ik plots niet meer opgesteld. Dat was echt moeilijk voor mij’

Ajax-verdediger heeft zich voor het eerst uitgesproken over de commotie die ontstond rond zijn persoon na de resultaten van een onderzoek van de NOS naar de totstandkoming van zijn transfer én de rol van Sven Mislintat. De voormalig technisch directeur van de Amsterdammers zou Sosa via een zakenpartner naar de Johan Cruijff ArenA hebben gehaald. Sosa baalt van de dingen die vervolgens over Mislintat en hemzelf werden geschreven en heeft zelfs overwogen om vroegtijdig te vertrekken bij Ajax.

De transfer van Sosa naar Ajax hield de gemoederen, ook op sportief vlak, flink bezig. De Amsterdammers haalden de Kroatische vleugelverdediger op de laatste dag van de zomerse transferwindow naar Nederland, terwijl een paar weken eerder Gastón Ávila al voor veel geld was overgenomen van Antwerp FC en toenmalig trainer Maurice Steijn met Anass Salah-Eddine nóg een linksback tot zijn beschikking had. Sosa kwam pas écht in het middelpunt van de belangstelling te staan toen uit onderzoek bleek dat Mislintat de Kroaat via een zakenpartner naar de Johan Cruijff ArenA had gehaald. Mislintat zou er bij Sosa op hebben aangedrongen om de transferdeal door zaakwaarnemer Arthur Beck te laten doen.

“Ik was geschokt”, reageert Sosa voor de camera van de NOS. “Helemaal toen ze in de kranten dingen begonnen te schrijven die totaal niet waar zijn. Mensen hadden een oordeel over dingen die Sven, zoals ik weet, niet heeft gedaan.” Zo was de wissel van zaakwaarnemer ‘helemaal mijn eigen beslissing’, vertelt Sosa. “Ik vond het moeilijk om te zien dat ze hem (Mislintat, red.) overal de schuld van gaven. Uiteindelijk werd de druk voor hem te groot om hier door te gaan. Ik was daar wel verdrietig over. Dat heeft hij absoluut niet verdiend. Ik zie niet wat hij zo slecht heeft gedaan voor Ajax.” Sosa is van mening dat de Duitser meer tijd nodig had. “Zelfs topcoaches als José Mourinho en Pep Guardiola hebben tijd nodig. Het eerste wat Jürgen Klopp zei toen hij bij Liverpool kwam: geef me de tijd.”

Die tijd had Sosa zichzelf bijna niet gegeven. Na het ontslag van Mislintat - op 24 september na de voor Ajax dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord - spookte een bliksemvertrek uit Amsterdam nadrukkelijk door zijn hoofd. “Toen Mislintat vertrok, werd ik plots niet meer opgesteld. Dat was echt moeilijk voor mij. Want toen dacht ik: ze denken dat de geruchten waar zijn”, vertelt Sosa. “Ik had het gevoel dat ze me liever kwijt dan rijk waren. Ik had ook heel veel vragen. Dat is ook normaal, op dat moment wist ik niet hoe de club werkte. Daarna had ik een gesprek met de directeur en andere mensen binnen de club en die zeiden dat ze het volle vertrouwen in me hadden. En dat ze me nog altijd als belangrijke speler zagen. Dat geloofde ik en nu zie ik dat het waar is.”