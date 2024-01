Ajax-supporters juichen uit het niets massaal in de Johan Cruijff ArenA na 45 seconden

Ajax-supporters hebben zondagmiddag enthousiast gereageerd op de komst van naar Ajax. De Engelsman was voor het eerst aanwezig bij een wedstrijd van de Amsterdammers en dat liet de club op de grote schermen in de Johan Cruijff ArenA zien. Het publiek reageerde daar dolend enthousiast op.

"Het applaus dat u hoort is niet voor de vrije trap, maar voor Henderson, die te zien is op de grote schermen in het stadion en welkom wordt geheten door de supporters", zegt commentator Mark van Rijswijk op het moment dat Henderson te zien is op de grote schermen in de Johan Cruijff ArenA. De middenvelder hoopt volgende week zondag in het duel tegen Heracles Almelo zijn eerste minuten voor de Amsterdammers te maken.

Artikel gaat verder onder video

Mocht de wedstrijd in Almelo te vroeg komen voor de Engels international, dan zal hij bij Ajax debuteren in een zeer belangrijke wedstrijd. Op 3 februari is voor Ajax in de eigen Johan Cruijff ArenA PSV de tegenstander.