Ajax zet belangrijkst transferdoelwit niet uit het hoofd: ‘Maar de bestedingsruimte is klein’

Ajax zet de winterse komst van nog altijd niet uit het hoofd. De Telegraaf meldt zaterdag dat de Amsterdamse club nog altijd met Borussia Dortmund in gesprek is over een transfer van de negentienjarige spits.

Dat Ajax Rijkhoff graag terughaalt naar Amsterdam is geen geheim. De club zit dun in de aanvallers, zeker na het vertrek van Georges Mikautadze naar FC Metz eerder deze maand. BILD meldde begin deze week dat Dortmund een bod van Ajax van 'minder dan één miljoen' op Rijkhoff heeft afgeslagen, maar Mike Verweij van De Telegraaf verzekert dat men in Amsterdam de terugkeer van de jeugdexponent nog niet uit het hoofd heeft gezet.

Volgens Verweij is Ajax nog altijd in gesprek met Dortmund over een overgang van Rijkhoff. De spits ziet een transfer naar Ajax zelf naar verluidt wel zitten. “Maar de bestedingsruimte is nu klein”, houdt Verweij een slag om de arm. Rijkhoff is in principe het laatste en belangrijkste transferdoelwit van Ajax deze maand.

Rijkhoff speelde bijna tien jaar in de jeugdopleiding van Ajax, alvorens hij in de zomer van 2021 de overstap te maken naar Borussia Dortmund. Daar laat hij dit seizoen een goede indruk achter bij de Onder-19. Zo was hij in de U19-Bundesliga West in acht wedstrijden goed voor zeven doelpunten en drie assists. In de groepsfase van de UEFA Youth League was het vier keer raak in zes wedstrijden.