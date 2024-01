Ajax wilde Henderson voor 1,5 jaar vastleggen: ‘Dát was een van de redenen’

zette ruim een week geleden weliswaar zijn handtekening onder een contract van tweeënhalf jaar, maar als het in eerste instantie aan Ajax had gelegen was het bij anderhalf jaar gebleven. De huidige nummer vijf van de Eredivisie ging uiteindelijk akkoord met de wensen van de Engelsman, maar weet ook dat zijn komst ervoor zorgt dat een jongere middenvelder naar de bank wordt verwezen.

Toen Sven Mislintat in mei vorig jaar werd aangesteld als nieuwe technisch directeur, wist hij dat hij voor een enorme uitdaging kwam te staan. Ajax was bezig aan een zeer teleurstellend seizoen, waarin het uiteindelijk naast kwalificatie voor de Champions League en de bijhorende miljoenen zou grijpen. Dat maakte het voor Mislintat niet eenvoudiger om de selectie te versterken. Ajax moest eerst spelers verkopen, alvorens er nieuwe spelers konden worden aangetrokken. De Amsterdammers namen uiteindelijk afscheid van een groot aantal spelers en haalden er ook veel voor hen in de plaats, waaronder Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic en Sivert Mannsverk.

Artikel gaat verder onder video

Drie controleurs op het middenveld, en dan had Maurice Steijn en heeft John van ’t Schip ook Silvano Vos nog achter de hand. Maar de kans dat zij in de tweede seizoenshelft een basisplaats hebben of krijgen, is er door de komst van Henderson een stuk minder op geworden. Dat heeft tot gevolg dat de marktwaarde van een Tahirovic of Mannsverk zal gaan dalen. Volgens het Algemeen Dagblad is dat een van de redenen dat Ajax Henderson in eerste instantie voor anderhalf jaar wilde vastleggen. “Maar de Engelsman wilde de zekerheid van een seizoen langer. Vanwege de sportieve noodzaak van zijn komst ging Ajax akkoord, al zit er in Hendersons laatste contractjaar wel een individuele prestatiecomponent, bijvoorbeeld in de vorm van het aantal gespeelde wedstrijden”, klinkt het.

Het belang van Champions League-voetbal

Ajax haalde Henderson weliswaar transfervrij binnen, maar hij behoort met zijn riante salaris wel meteen tot de absolute topverdieners in de Amsterdamse selectie. De Engelsman gaat, zo verzekeren ‘ingewijden’ het AD, ‘om en nabij’ de 4,5 miljoen euro verdienen. Daarmee vormt hij samen met Steven Bergwijn en Steven Berghuis de ‘financiële voorhoede’. “Wel is er een belangrijk verschil: Hendersons salaris is gekoppeld aan sportieve prestaties”, klinkt het. Dat is bij de aankopen van vóór de zomer van 2023 niet het geval, zij zouden ‘slechts’ premies hebben misgelopen. “Sinds die tijd heeft Ajax het salarishuis anders ingericht. De club hanteert als stelregel dat de beloning van spelers en stafleden meebeweegt met deelname aan de Champions League. Wel of geen miljoenenbal bepaalt een derde van het salaris.”