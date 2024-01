Grof schandaal bij Go Ahead - NEC: kijkers pleiten voor schorsing voor Ingmar Oostrom

De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NEC leverde zondagmiddag geen winnaar (2-2). De wijze waarop de 2-2 van Go Ahead Eagles zeer laar in de wedstrijd tot stand kwam, mag gerust absurd genoemd worden.

Scheidsrechter Ingmar Oostrom, 34 jaar, kende in de 86ste minuut van de wedstrijd bij een 1-2 voorsprong voor NEC een strafschop toe aan Go Ahead Eagles. Invaller Thibo Baeten kreeg in de zestien van NEC een zeer lichte schouderduw van Dirk Proper, waarna Oostrom naar de stip wees.

Videoscheidsrechter (VAR) Cristian Dobre had de flater van Oostrom kunnen corrigeren, maar besloot niet in te grijpen. Daardoor mocht Victor Edvardsen aanleggen voor een strafschop. De Zweedse spits maakte vanaf elf meter geen fout en bezorgde Go Ahead Eagles zo voor eigen publiek een zwaarbevochten punt.

Onder de video van het moment gedeeld door ESPN op X regent het kritische comments over de beslissing van Oostrom om een strafschop toe te kennen aan Go Ahead Eagles. “Dit zijn toch geen penalty’s. Verloedering van de sport”, klinkt het bijvoorbeeld. Een ander reageert met: “Ik denk dat ze zelfs bij het zaalvoetbal hier geen overtreding in zien. Waar-de-loos!” Sommige kijkers pleiten zelfs voor een schorsing voor Oostrom: “Foute beslissingen moeten voortaan bestraft worden met flinke schorsingen.”

