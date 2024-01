Hans Kraay: 'Als dit daadwerkelijk klopt, dan was Ajax 31 keer beter afgeweest dan nu!'

Hans Kraay junior is van mening dat Ajax met het wensenlijstje dat Maurice Steijn in de zomer bij de Amsterdammers heeft ingediend een stuk beter af was geweest dan met de door Sven Mislintat samengestelde selectie. De verslaggever van ESPN ziet op het lijstje van Steijn een aantal namen staan die voor minder geld te halen waren dan de huidige aankopen, die over het algemeen tegenvallen in Amsterdam.

"Ik weet helemaal niet of hij (Steijn, red.) geschikt is om in de top te trainen en of hij een toptrainer is, maar ik weet wel dat toen Steijn is gekomen Edson Álvarez, Mohammed Kudus en Dusan Tadic binnen de kortste keren weg waren", begint Kraay in een item van ESPN, waarin wordt teruggeblikt op het jaar 2023. "En als het klopt wat ik heb gehoord, dat hij bij een van zijn eerste besprekingen met de Raad van Commissarissen heeft gezegd dat hij Nicolás Tagliafico, Jerdy Schouten, Josip Sutalo en Noa Lang zou willen, dan was Ajax voor de helft van het geld 31 keer beter afgeweest dan nu."

Artikel gaat verder onder video

Volgens Kraay heeft de oud-trainer van Ajax bovenstaande vier namen direct genoemd bij de clubleiding, waar hij enkel en alleen de Kroatisch international Sutalo van heeft gekregen. Schouten en Lang vertrokken naar concurrent PSV, waarbij moet worden opgemerkt dat Lang al tekende bij de Eindhovenaren voordat Tadic Ajax had ingeruild voor het Turkse Fenerbahçe. Tagliafico bleef bij Olympique Lyon en werd vermoedelijk wegens zijn salariseisen niet naar de Johan Cruijff ArenA gehaald door Sven Mislintat, die een andere kijk naar het te voeren aankoopbeleid had dan Steijn.