Boskamp heeft appeltje te schillen met Hélène Hendriks: 'Als ik haar zie krijgt ze een pak slaag!'

Jan Boskamp heeft nog een appeltje te schillen met Hélène Hendriks. De presentatrice was de afgelopen twee weken weer te zien met De Oranjewinter, de talkshow waarmee ze het tijdslot van Vandaag Inside opvulde toen de heren van dat programma genoten van een welverdiende winterbreak.

In één van de uitzendingen besprak Hendriks het aangekondigde vertrek van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Op dinsdag 9 januari werd bekend dat de burgervader 'in de loop van het najaar' zijn taken neer gaat leggen. De PvdA-politicus is dan ruim vijftien jaar in functie geweest. Hendriks kwam in haar talkshow met een 'primeurtje' en meldde de opvolger van Aboutaleb bekend te gaan maken. Vervolgens werd een gefotoshopte afbeelding van Boskamp met het ambtsketen van de stad getoond.

Artikel gaat verder onder video

In Koffie met Boskamp, een online-rubriek van Vandaag Inside, reageert de vermeende aanstaand burgemeester op de foto. "Als ik haar zie dan krijgt ze een pak slaag", stelt het Feyenoord-icoon.

In onderstaande video is het fragment over de opvolging van Aboutaleb te zien vanaf minuut 14.10.