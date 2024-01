Jack van Gelder uit snoeiharde kritiek op Leonne Stentler: 'Dat meen ik echt!'

Jack van Gelder vindt het onbegrijpelijk dat Leonne Stentler een prominente rol heeft bij Studio Sport Eredivisie. Sinds kort voorziet de 37-jarige Stentler de traditionele Eredivisie-samenvattingen van haar analyses. Vooralsnog kan zij niet rekenen op veel positieve kritieken.

Ook Van Gelder vindt de toegevoegde waarde van Stentler beperkt. "Ik vind het onzin dat zij er op de zondag bij moet staan. Dat meen ik echt", begint de oud-presentator maandagavond aan tafel bij De Oranjewinter. "Studio Sport van 19.00 tot 20.00 uur is topsport."

Artikel gaat verder onder video

Jan Slagter vindt dat de Eredivisie-samenvattingen gepresenteerd moeten worden door Tom Egbers, die in maart (tijdelijk) door de NOS aan de kant werd geschoven na een artikel in de Volkskrant, waarin de presentator werd beticht van pestgedrag en intimidatie op de werkvloer jegens een stagiaire met wie hij eerder een affaire had. "Natuurlijk hoort Tom Egbers daar te staan", is Van Gelder het met zijn tafelgenoot eens.

Het is volgens Slagter 'misdadig' wat de NOS met Egbers doet. "Hij heeft een hartinfarct gekregen door alle commotie en in het ziekenhuis gelegen. Men is ten einde raad. Ik hoop dat de NOS eindelijk een keer zegt: Tom kom terug. Hij heeft vanaf 1985 bij de NOS gewerkt en moet nog zeven à acht maanden. Laat die man via de voordeur vertrekken. Geef hem nog een kans. Wat er is gebeurd, is van vijftien jaar geleden en het is een privékwestie."