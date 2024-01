Van Gangelen spreekt Robin Hensgens aan op kledingkeuze na afgelasten bekerduel

De wedstrijd tussen USV Hercules en SC Cambuur in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker werd donderdagavond anderhalf uur voor de aftrap afgelast door scheidsrechter

Robin Hensgens, omdat het speelveld van Sportcomplex Zoudenbalch in Utrecht door de vorst en sneeuwval van de afgelopen dagen onbespeelbaar is geworden. Eerder op dag was het veld nog goedgekeurd

Jan Joost van Gangelen legt bij ESPN uit hoe de keuring van het veld donderdag in meerdere etappes verliep. “Vanmiddag om 12.00 uur heeft Jeroen Manschot het veld als eerste gekeurd. Hij is niet de scheidsrechter van vandaag, maar hij woont wel het dichtst bij Utrecht. Volgens mij woont hij in Houten. Hij heeft toen gezegd: volgens mij kan het nog net. Toen was het ook nog een soort wintersportachtig weer: een paar graden boven nul. Maar inmiddels is het gaan vriezen.”

Van Gangelen gaat vervolgens in gesprek met Hensgens. Voordat de presentator de arbiter om een inhoudelijke toelichting vraagt, maakt hij een opmerking over diens kledingkeuze en schoeisel. “Ik moet wel zeggen: jij was er op voorhand niet op gekleed”, aldus Van Gangelen. Hensgens, dertig jaar en afkomstig uit Limburg, reageert: “Nou, bij ons in Kerkrade ligt vijftien centimeter sneeuw. Maar ik dacht: in Utrecht ligt geen sneeuw, dus dan kan ik wel met blote enkeltjes.”

Hensgens gaat vervolgens in op de veldkeuring die hij om 17.00 uur deed. “Ik trof een veld aan waarop de zijlijn niet zichtbaar was. FC Utrecht heeft er veel werk aan gehad om de lijn zichtbaar te maken. Dat is gelukt, maar het is nu afgevroren. Dat was om 17.00 uur nog niet het geval. Toen konden we spelen. Nu gaat het helaas niet meer. Het is gewoon niet veilig. Het veld is keihard en ongelijk. Het achterste deel van het veld is zachter dan het voorste. Wat we niet willen is dat spelers straks blessures oplopen”, aldus de arbiter.

